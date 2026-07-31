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Bhabua News: रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को शहर के एक होटल में हुई। बैठक में 25 सदस्यीय प्रखंड कमेटी और 51 सदस्यीय जिला कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया। डीएम ने जनता दरबार में 17 आवेदन प्राप्त किए और अधिकारियों को निर्देश दिए।

Bhabua News: रालोमो प्रखंड व जिला कमेटी गठित करेगी

Bhabua News: भभुआ। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को शहर के एक होटल में हुई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राज कुमार सिंह व संचालन रामयश सिंह कुशवाहा ने किया। बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा कर 25 सदस्यीय प्रखंड कमेटी व 51 सदस्यीयी जिला कमेटी गठित करने का निर्णय लिया यगा।

जनता दरबार की जानकारी

बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष उमा शंकर सिंह, मनोज सिंह, जुगुल किशोर सिंह, सुनील सिंह, अंकित मौर्य, संजय सिंह, हरेराम सिंह, राजेन्द्र सिंह, अगस्त सिंह, अवधेश कुशवाहा, चन्द्रशेखर सिंह, उमलेश यादव, विकास सिंह आदि ने अनुशासन समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. जंग बहादुर सिंह, महासचिव रामयश कुशवाहा, मोती सिंह, सचिव संतोष रावत, जवाहर बिन्द, अखिलेश सिंह को बधाई दी।

डीएम की जनता दरबार

जनता दरबार में डीएम ने सुनी समस्याएं भभुआ। डीएम नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार लगा, जिसमें विभिन्न विभागों से संबंधित 17 आवेदन प्राप्त हुए, जिनकी सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए डीएम ने निर्देशित किया।

भभुआ एसडीओ से संबंधित दो, भूमि सुधार उपसमाहर्ता भभुआ से संबंधित दो, विद्युत कार्यपालक अभियंता संबंधित दो, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से संबंधित सात मामले मिले। इनके अलावा डीडीसी, एडीएम, मोहनियां भूमि सुधार उपसमाहर्ता, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, डीईओ, रामपुर, रामगढ़, दुर्गावती, चैनपुर सीओ से संबंधित एक-एक मामले जनता दरबार में आए। डीएम ने उक्त अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें।

सामान्य प्रश्न

राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक कब हुई?
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की जिला इकाई की बैठक शुक्रवार को हुई।
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