Bhabua News: पहाड़ी की अंधेरी गुफा में पोखरे के मध्य विराजमान है शिवलिंग

Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर एक वर्गाकार पोखरा है जिसमें शिवलिंग है। इसे नीलकंठ महादेव कहा जाता है, जिसके बारे में एक लकड़हारे की कहानी है। ग्रामवासियों का मानना है कि यह शिवलिंग प्राचीन है और यदि प्रशासन मार्गदर्शन की व्यवस्था करे, तो भक्तों को दर्शन करने में मदद मिलेगी।

Bhabua News: गुफा में 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है, इन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाता है गुफा के अंदर बने दो मार्ग में एक अज्ञात है और दूसरा शिवलिंग तक ले जाता है प्यास से बेदम लकहारे ने पहली बार गुफा के अंदर शिवलिंग का किया था दर्शन (पेज चार की बॉटम खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता। विंध्य पर्वत की शृंखला में कैमूर पहाड़ी में कई गुफाए हैं।

गुफा की विशेषताएँ इन्हीं गुफाओं में से एक जैतपुर कला के पास की अंधेरी गुफा है। इस गुफा में करीब 50 फुट अंदर जाने पर एक वर्गाकार पोखरा है, जिसके मध्य में शिवलिंग है। इन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी भी एक अलग ही कहानी है। इसपर चर्चा हम बाद में करते हैं। प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि रामकेश्वर सिंह बताते हैं कि यह शिवलिंग प्राकृतिक है या किसी ने स्थापित किया है, इसकी सही जानकारी अबतक किसी को नहीं है। लेकिन, एक दशक पहले शिवलिंग पर एक लकड़हारे की नजर पड़ी, तब यह स्थल चर्चा में आया और अब सावन मास व महाशिवरात्रि पर्व पर दर्शन-पूजन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगने लगी। मंगरू बिंद और घरभरन बिंद ने बताया कि गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस पहाड़ी के उपर दूसरी गुफा में एक साधु कुटिया बनाकर रहते थे, जिसका अवशेष आज भी है। वही नीलकंठ महादेव की गुफा के प्राचीन शिवलिंग की पूजा करते थे। नीलकंठ महादेव कैसे नाम पड़ा ग्रामीण सुरेन्द्र कुमार व जितेन्द्र गुप्ता ने बताया कि जेठ की दोपहरी थी। रमावतपुर के एक बुजुर्ग लकड़हारा लकड़ी चुनने उक्त पहाड़ी पर गया था। कड़ी धूप व थकान से उसे जोर से प्यास लगी। उसमें पहाड़ी से नीचे उतरने की भी शक्ति नहीं थी। वह गुफा के मुहाने पर बैठ गया। इसी दौरान गुफा के अंदर से एक नीलकंठ निकला। उसका पंख पानी से भींगा था। यह देख प्यासा लकड़हारा के अंदर आस जगी और पानी की तलाश में गुफा के अंदर चला गया।

शिवलिंग की पूजा का इतिहास उसने देखा कि वहां एक पोखरा है और उसके अंदर शिवलिंग है। पहले उसने पोखरे का पानी पीकर प्यास बुझाई। तब उसने मन ही मन कहा कि इस गुफा में विराजमान नीलकंठ महादेव ने हमें साक्षात दर्शन देकर हमारी जान बचाई है। तब से इस गुफा के प्राचीन शिवलिंग को लोग नीलकंठ महादेव के नाम से जानने लगे। कैसी है गुफा की बनावट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की पहाड़ी का यह गुफा शिखर पर है, जिसमें बैठे-बैठे करीब 50 फीट अंदर जाने पर दो मार्ग दिखते हैं। एक मार्ग अज्ञात है और दूसरा शिवलिंग के पास जाता है। इस स्थल पर चार मीटर वर्गाकार में एक पोखरा है। इसी पोखरा के मध्य में प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग के उपर एक घंटी लटका दिखता है, जिससे यह प्रतित होता है कि यह शिवलिंग प्राचीन प्रतीत होता है।

भक्तों की अपेक्षाएँ क्या कहते हैं शिवभक्त जैतपुर कला के पप्पू सिंह, तेजू बिंद, नौगढ़ के कुंजबिहारी सिंह, मुसाफिर राम और खडीहा के सुग्रीव पांडेय नामक शिवभक्तों का कहना है कि यदि प्रशासन द्वारा इस गुफा तक पहुंचने के लिए रास्ता और गुफा में ऑक्सीजन तथा प्रकाश की व्यवस्था की जाती, तो भक्तों को नीलकंठ महादेव का दर्शन-पूजन करने में सहूलियत मिलती। फोटो- 01 अगस्त भभुआ- कैप्शन- भगवानपुर प्रखंड की जैतपुर कला की पहाड़ी की इसी अंधेरी गुफा के सरोवर के मध्य में विराजमान है शिवलिंग।