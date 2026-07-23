Bhabua News: ऑटो से खींचकर पति की हत्या का आरोप
Bhabua News: भभुआ के रतवार में पति की हत्या के आरोप में निखत परवीन ने छह लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं, रामपुर के बेलांव क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान शराब के नशे में आठ युवकों को गिरफ्तार किया है।
Bhabua News: भभुआ। भभुआ-मोहनियां मुख्य सड़क पर रतवार के पास 20 जुलाई की दोपहर ऑटो से खींचकर पति की हत्या का आरोप लगाते हुए भभुआ वार्ड 15 के छह लोगों के खिलाफ नगर थाना में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। रोहतास जिले के अमझोर थाना के केरपा निवासी निखत परवीन ने सनाउद्दीन खान की हत्या करने का आरोप मुन्ना खान, आमना बीबी, सहजमा खान, रिजवाना प्रवीन, रुबी खातून, रिगम कुमारी पर लगाया है। हि.प्र. शराब के नशे में 8 युवक गिरफ्तार रामपुर।। बेलांव थाना क्षेत्र के बेलांव मिशन स्कूल के समीप सबार-भभुआ मुख्य पथ पर बुधवार देर शाम चलाए गए वाहन जांच अभियान में पुलिस ने शराब के नशे में आठ युवकों को गिरफ्तार किया।
थानाध्यक्ष परमहंस कुमार ने बताया कि कुदरा के प्रदीप कुमार, नीरज कुमार, भभुआ के विनोद कुमार राम, आलोक कुमार, बेलांव के संदीप कुमार, कृष्णा नन्द तिवारी, सोनहन के गोविंद कुमार, आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।