Bhabua News: दो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायल
Bhabua News: भभुआ के चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक मां और उसका 5 वर्षीय बेटा घायल हो गए। घायलों की पहचान रेहाना बीबी और शाहिद शाह के रूप में हुई है। बच्चे की बहन ने परिजनों पर मारपीट का आरोप लगाया है।
Bhabua News: दो पक्षों के बीच मारपीट में मां-बेटा घायल भभुआ। चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक पक्ष के मां-बेटा घायल हो गये। घायलों में चैनपुर थाना क्षेत्र के शाहनवाज शाह के 5 वर्षीय पुत्र शाहिद शाह और उसकी मां रेहाना बीबी शामिल हैं। घायल बच्चे की बहन कमरू बीबी ने परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। सीएचसी के चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर उन्हें कैप्शन- चैनपुर के लोदीपुर गांव में हुई मारपीट के बाद मंगलवार को भभुआ सदर अस्पताल के इमरजेंसी में इलाज के लिए भर्ती घायल मां व बेटा।
कैप्शन- कैमूर के चैनपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में भूमि विवाद में हुई मारपीट के बाद मंगलवार को सदर अस्पताल में इलाज कराने आए घायल।
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