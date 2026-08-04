Bhabua News: जिसे मृत समझ दाह संस्कार किया, वह जिंदा लौटा

Bhabua News: चांद थाना क्षेत्र के वृद्ध को मृत बता 16 जून को कराया पोस्टमार्टम कुढ़नू निवासी शहाबु मियां की मृतक के रूप में बेटे ने की थी पहचान चांद, एक संवाददाता। जिस वृद्ध व्यक्ति को मृत मान परिजनों ने पोस्टमार्टम कराकर दाह-संस्कार किया, वह जीवित लौट आया। उसे अपने सामने जीवित पाकर परिजन जहां आश्चर्य जता रहे थे, वहीं उनमें खुशी भी थी। यह घटना 16 जून 2026 को हुई थी। पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने शव को उसके परिजनों को सौंपा था। परिजनों ने बताया कि 16 जून चांद थाना क्षेत्र के कुढ़नू निवासी शमशु मियां के 71 वर्षीय पिता शहाबु मियां कहीं चले गए थे।

पुलिस की जांच

इस संबंध में चांद थाना के एसआई सीबी सिंह ने बताया कि 16 जून को चंदोश के रास्ते में मिले शव का एसआई रोहित कुमार पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसके पहले शव की शिनाख्त के लिए शव का फोटो पंचायत के ग्रुप में डाला गया। फोटो पर सिरहिरा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि गुड्डू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी कि शव कुढ़नू निवासी शहाबु मियां उर्फ भीम का है। इसके बाद परिजन को पहचान के लिए बुलवाया गया। शहाबु मियां की पहचान उनके बेटे शमशु मियां ने अपने पिता के रूप में की। उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराकर परिजनों को सौंप दिया गया। एसआई के अनुसार, 4 अगस्त 2026 यानी मंगलवार को पता चला कि शहाबु मियां उर्फ भीम जीवित है। इसका सत्यापन कुढ़नू गांव पहुंचकर एसआई सीबी सिंह एवं रोहित कुमार ने किया तो वह जिंदा पाया गया। पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी को दे दी गयी है। आगे की कार्रवाई वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार की जायेगी। इस बाबत थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में 27 जून 2026 को यूडी कांड संख्या दर्ज किया गया है।