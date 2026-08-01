Bhabua News: मन पर नियंत्रण सबसे कठिन, सत्कर्म से बदलता है जीवन

Bhabua News: जीयर स्वामी जी महाराज ने चातुर्मास महामहोत्सव में बताया कि मनुष्य के जीवन में गलतियों से सीखने और सत्कर्म की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मन का नियंत्रण कठिन है, जिसे साधना और भक्ति से संभव बनाया जा सकता है। गृहस्थ आश्रम की महिमा और रामराज के मूल गुणों पर भी चर्चा की।

Bhabua News: मन पर नियंत्रण सबसे कठिन, सत्कर्म से बदलता है जीवनजीयर स्वामी ने भक्ति और सेवा से जीवन को सार्थक बनाने का दिया संदेशगृहस्थ आश्रम को बताया समाज और संतों की सेवा का प्रमुख आधारभभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसियां में चल रहे चातुर्मास महामहोत्सव में जीयर स्वामी जी महाराज ने प्रवचन के दौरान कहा कि मनुष्य से जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर सत्कर्म के मार्ग पर आगे बढ़ना ही वास्तविक धर्म है। उन्होंने कहा कि मन, बुद्धि और चित्त संसार के सबसे बड़े प्रेत हैं। वायु को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, लेकिन मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है। इसलिए मनुष्य को निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और ईश्वर भक्ति के माध्यम से अपने मन को सही दिशा देनी चाहिए।

भक्ति और सेवा का महत्व प्रवचन के दौरान राजा परीक्षित, शुकदेव जी और जैमिनि ऋषि के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को भी मन पर नियंत्रण का उपाय बताते हुए अच्छे कर्मों के निरंतर अभ्यास पर बल दिया था। जब मनुष्य अपने मन को बार-बार भगवान के स्मरण, सत्कर्म और सेवा में लगाता है, तब उसके भीतर सकारात्मक परिवर्तन स्वत: होने लगता है। उन्होंने कहा कि धर्म केवल उपदेश सुनने का विषय नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने का नाम है।

गृहस्थ आश्रम और रामराज के गुण जैमिनि ऋषि, विक्रमादित्य और भर्तृहरि के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए जीयर स्वामी ने कहा कि दया अवश्य करनी चाहिए, लेकिन दया का पात्र भी योग्य होना चाहिए। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान, संत और समाज तीनों किसी न किसी रूप में गृहस्थ पर ही आश्रित हैं। गृहस्थ अपने श्रम, सेवा, दान और जिम्मेदारियों का निर्वहन कर समाज के साथ-साथ धर्म की भी सेवा करता है। भगवान श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हुए उन्होंने कहा कि रामराज की सबसे बड़ी विशेषता मर्यादा, न्याय और अनुशासन थी, जिसे आज भी जीवन में अपनाने की आवश्यकता है।

आत्मकल्याण का रास्ता भजन और सेवा में लगाएं शेष जीवन राजा परीक्षित, शुकदेव जी और राजा खटवांग के प्रसंगों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मकल्याण के लिए समय नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प महत्वपूर्ण होता है। सात दिन ही नहीं, एक मुहूर्त में भी प्रभु की भक्ति से जीवन सफल बनाया जा सकता है। चारों युगों का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि समय के साथ मनुष्य की आयु और पूजा-पद्धति में परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि मनुष्य के सौ वर्ष के जीवन का बड़ा भाग बचपन और नींद में बीत जाता है, इसलिए शेष जीवन को भगवान के भजन, सत्कर्म और मानव सेवा में लगाना चाहिए।कैप्शन : भभुआ प्रखंड के परसिया गांव स्थित चातुर्मास महामहोत्सव में श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी द्वारा की जा रही कथा का श्रवण करते श्रद्धालु।