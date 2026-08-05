Bhabua News: भूत-प्रेत नहीं होता, विकास के लिए बच्चों को स्कूल भेजें

Bhabua News: अधौरा के लोहदी करर विद्यालय के अभिभावकों को भूत के डर के कारण बच्चों को स्कूल न भेजने पर जागरूक किया गया। जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई ने अंधविश्वास के खिलाफ अभियान शुरू किया और अभिभावकों को शिक्षा के महत्व बताया। उन्होंने बताया कि भूत-प्रेत की धारणा से बच्चों का विकास प्रभावित हो सकता है।

Bhabua News: अधौरा के लोहदी करर विद्यालय के बच्चों को भूत के डर नहीं भेज रहे थे पढ़ने जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई ने छात्र व अभिभावकों को दी कई अहम जानकारी (संपादित) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अधौरा प्रखंड के उस लोहदी करर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के अभिभावकों को बुधवार को जागरूक किया, जो भूत-प्रेत के डर से अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं।

अंधविश्वास के खिलाफ जागरूकता जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई की टीम करर गांव पहुंची और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करने और शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने वाले एक सकारात्मक सामाजिक अभियान को शुरू किया। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने वाली संस्था का यह प्रयास अंधविश्वास को दूर कर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर केंद्रित था। जिला मानसिक स्वास्थ्य इकाई की नैदानिक मनोवैज्ञानिक भावना गुप्ता ने अभिभावकों से कहा कि भूत-प्रेत नहीं होता, मन में पैदा हुई गलत भावना है, जो लोगों को डराती है। आप डरे नहीं, पारिवारिक व सामाजिक विकास के लिए बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आपका विकास प्रभावित हो सकता है।

समाजिक भ्रांतियाँ और विकास सांप काटता है, तो पीड़ित का इलाज कराने के बजाय परिजन झाड़फूंक कराने में फंस जाते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वह विकास नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि भूत-प्रेत के साये जैसी समस्याओं को मानसिक विकार बताया और सही इलाज कराने की सलाह दी। अभियान का उद्देश्य बच्चों व उनके अभिभावकों को अंधविश्वास के चक्रव्यूह से निकाल कर स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना तथा शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों, परिवार और पूरे समाज का वास्तविक आर्थिक व सामाजिक विकास संभव है की बात बताना है।

बरगद के पेड़ पर भूत लोहदी करर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पढ़नेवाले बच्चों के अभिभावकों से जब भावना गुप्ता ने बात की, तो बताया कि बरगद के पेड़ पर भूत रहता है। बच्चे जब बीमार होते, तब वह भूत का प्रकोप मान उनका झाड़फूंक कराते थे। इस वजह से बच्चों के मन में भी डर पैदा होने लगा था। जबकि बच्चियां कमजोरी व बीमारी के कारण बीमार हो रही थीं। उनकी बातों को सुन बच्चियां भी भूत की चर्चा करती थीं।

मानसिक स्वास्थ्य और उपचार परेशानी दिखे तो अस्पताल में इलाज कराएं मानसिक विभाग की टीम द्वारा मानसिक रोग के लक्षण, सामाजिक, पारिवारिक कारण और सबसे महत्वपूर्ण चीज पोषण तत्व की कमी के बारे में विस्तार से बताया। उनसे कहा गया कि यदि किसे बच्चे में ऐसी समस्याएं दिखे तो वह उपचार कराएं। स्कूल में आते ही बेहोशी का मुख्य कारण पढ़ाई में रुचि की कमी या पढ़ाई को लेकर तनाव में आना है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भावना गुप्ता ने बताया कि यदि कोई भ्रम होगा तो टेलीमेनस हेल्पलाइन नंबर14426 पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं।

स्कूल में मनोरंजन और शिक्षण मनोरंजन को हथियार बना डर दूर करें स्कूल में भय को कम करने के लिए बच्चों को पढ़ाई के अलावा मोटीवेशनल मूवीज, कहानियों को वीडियो द्वारा दिखाया जाए। शिक्षकों से अपील की कि विद्यालय में खेल कूद प्रतियोगिता, डांस, गाना, कबड्डी, खो-खो इत्यादि को बढ़ावा दें, जिससे बच्चे स्कूल आना पसंद करें। कार्यक्रम में कमयूनिटी नर्स सह प्रबंधक महजबीन नाज द्वारा लोगों को हैंडविल देकर बीमारी के लक्षणों को बताया। उपचार के लिए प्रेरित किया। स्कूल के अध्यापक जावेद अख्तर, अध्यापिका मोनिका एवं स्पोर्टस अध्यापक के सहयोग से कार्य को संपादित किया गया। फोटो- 05 अगस्त भभुआ- 5 कैप्शन- कैमूर जिले के अधौरा प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय लोहदी करर में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम के तहत मानसिक स्वास्थ्य इकाई के सदस्यों के साथ स्कूल के शिक्षक।