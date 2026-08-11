Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा

Bhabua News: चैनपुर के एक गांव में महिलाओं पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मनचलों ने 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी और उनके पिता को पीटकर घायल कर दिया। पीड़ितों ने थाने में आवेदन देने का निर्णय लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी।

Bhabua News: चैनपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मनचलों ने पिता-पुत्र की पिटाई कर घायल कर दिया। घायलों में 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी एवं उसके पिता आस मोहम्मद अंसारी शामिल हैं।

घटना की सूचना मामले में चैनपुर थाना में आवेदन देने की बात कही जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि कुछ बदमाश उनके घर की महिलाओं पर फब्ती कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 वैन की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा।

पुलिस का बयान थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि थाने में अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। घायल द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

बाइक के धक्के से साइकिल सवार छात्रा घायल भभुआ। भगवानपुर-भभुआ मुख्य सड़क पर सिवों मेला के पास बाइक के धक्के से साइकिल सवार छात्रा घायल हो गयी। घायल छात्रा चन्द्रकला कुमारी को सदर अस्पताल लाया गया। चिकित्सक द्वारा उसे इमरजेंसी में भर्ती कर उसका इलाज किया गया।

मामले की एफआईआर उक्त मामले में घायल छात्रा की मां रीता देवी जिले के अधौरा थाना क्षेत्र के केशरौरा कला निवासी मोती लाल सिंह की पत्नी ने नगर थाना में बाइक सवार युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी है। दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि बाइक के धक्के से छात्रा को गम्भीर चोट लगी है। उसका मोबाइल टूट गया और रेंजर साइकिल क्षतिग्रस्त हो गयी।

पुलिस की कार्रवाई नगर थाने की पुलिस मामले की जांच कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। हि.प्र. मूरतिया-बड़वान पथ खराब होने से परेशानी अधौरा। प्रखंड के मूरतिया-बड़वान पथ खराब हो गया है, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो रही है।

सड़क की स्थिति इस पथ का निर्माण वन विभाग द्वारा कराया गया है। पूर्व मुखिया रामदयाल खरवार ने बताया कि वर्षों पहले 22 किलोमीटर दूरी तक मोरम मिट्टी पथ बनाया गया था। लेकिन, वर्षा के पानी की धार में मोरम मिट्टी के बह जाने से पथ खराब हो गया है।

ग्रामीणों की परेशानी इसलिए राहगीरों तक को परेशानी हो रही है। इस पथ से बड़वान खुर्द, माड़ादाग, चरगोड़ी, बड़वान कला गांव के लोग आते-जाते हैं। बरसात के इस मौसम में इस पथ से वाहनों का परिचालन बंद हो गया है।

दिन में ग्रामीण दाएं-बाएं होकर किसी तरह राह तय कर ले रहे हैं, पर रात में पैदल आने-जाने में गिरकर चोटिल होने का डर बना रह रहा है।