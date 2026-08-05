Bhabua News: जहां-तहां मेडिकल कचरा फेंक बीमारी फैला रहे अस्पताल संचालक
Bhabua News: पेज तीन की लीड खबर पेज तीन की लीड खबर जहां-तहां मेडिकल कचरा फेंक बीमारी फैला रहे अस्पताल संचालक अस्पताल के आसपास
Bhabua News: पेज तीन की लीड खबर जहां-तहां मेडिकल कचरा फेंक बीमारी फैला रहे अस्पताल संचालक अस्पताल के आसपास की सड़क, गलियों व घरेलू कूड़े पर फेंक रहे मेडिकल कचरा निजी अस्पतालों से निकलने वाला मेडिकल कचरा से बीमारी फैलने की आशंका ग्राफिक्स 95प्राइवेट अस्पताल जिले में हैं रजिस्टर्ड 44 प्राइवेट अस्पतालो को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भेजा नोटिस भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के विभिन्न शहरों में बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित निजी अस्पतालों के प्रबंधन मेडिकल कचरे का निस्तारण करने की व्यवस्था करने की बजाय वह अस्पताल के आसपास की सड़क, गलियों व घरेलू कूड़े पर फेंक रहे हैं। कुछ जगहों पर तो इसे जलाया भी जा रहा है। इस मेडिकल कचरा से निकलने वाले रसायन से कई तरह की बीमारियां फैल सकती हैं। इस गंदगी से आमजन परेशान हैं। संक्रमण फैलने की आशंका से लोग चिंतित रहते हैं। जिले के विभिन्न प्रखण्डो में कुल 95प्राइवेट अस्पताल रजिर्स्टड है,जबकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 44 प्राइवेट अवैध प्राइवेट अस्पताल संचालको को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिस भेजा गया हैं।
स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई
भभुआ शहर के चारों तरफ अवैध तरीके से निजी अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। इनके प्रबंधन द्वारा अस्पतालों का निबंधन भी नहीं कराया गया है। भभुआ शहर के पटेल चौक के पास नहर पर, पूरब बाइपास रोड में नहर पर, नगर थाना के आस पास, चकबंदी रोड, कलेक्ट्रेट पथ, बिजली कालोनी के सामने सहित अन्य जगहों पर निजी अस्पतालों द्वारा कचरा फेंके देखा गया। भभुआ शहर में 25 प्राइवेट अस्पताल रजिस्टर्ड हैं, जिनके द्वारा मेडिकल कचरे का उठाव पटना की संस्था से कराया जा रहा है। जिले के भभुआ, मोहनियां, हाटा, कुदरा व रामगढ़ शहरों के अधिकांश निजी अस्पतालों के संचालक मेडिकल कचरे का निस्तारण करने का प्रबंध नहीं कर सके हैं। यही कारण है कि वह शहरों की गलियों, सड़कों, कूड़ेदानों पर मेडिकल कचरा फेंक रहे हैं। हालांकि निबंधित अस्पताल प्रबंधकों द्वारा पटना की संगम प्राइवेट कंपनी से करार किया है। कंपनी के कर्मी बॉक्सनुमा वाहन हर रोज लेकर आते हैं और निबंधित अस्पतालों से मेडिकल कचरा उठाकर निस्तारण के लिए ले जाते हैं। जिले के चैनपुर प्रखंड के हाटा शहर के महदाइच सड़क पर, नहर चाट, हाटा सड़क के किनारे मेडिकल कचरा स्टोर किया गया है। जिले के मोहनियां शहर के वार्ड पांच में मल्लाह टोली, वार्ड आठ के गली नंबर दस में कन्नीराम गोला, रेलवे गोदाम रोड, वार्ड सात, वार्ड नौ गर्ल्स हाई स्कूल की गली में मेडिकल कचरा फेंका हुआ देखा गया। जिले के प्राइवेट अस्पताल से सड़क पर मेडिकल कचरा फेंके जाने से उक्त इलाकों में संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है।
जोखिम और चिंताएँ
पटेल चौक उत्तर जानेवाली नहर के पास दिखा मेडिकल कचरा भभुआ। शहर के पटेल चौक से उत्तर भगवानपुर जाने वाले नहर पथ में मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है। पटेल चौक व नहर पथ के आसपास आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पताल बिना निबंधन के संचालित किए जा रहे हैं। निजी अस्पताल महिला-पुरुषों का ऑपरेशन, प्रसव, ड्रेसिंग, सूई, स्लाइन बोतल आदि का उपयोग कर फेंका गया था। यह मेडिकल कचरा रोग फैला सकते हैं। ऐसी आशंका से लोग सहमे रहते हैं। चिकित्सक का कहना है कि मेडिकल कचरा कई तरह की बीमारी फैला रहे हैं। हि.प्र. कचहरी पथ में मेडिकल कचरा का नहीं कर रहे निष्तारण भभुआ। शहर के कचहरी पथ में स्थित सदर अस्पताल, नगर थाना व चकबंदी रोड के आसपास दर्जनों प्राइवेट अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। अधिकांश अस्पताल प्रबंधन द्वारा मेडिकल कचरा का निस्तारण नहीं कर रहे हैं। वह कचरे को जहां-तहां फेंक रहे हैं। कचहरी पथ में उक्त स्थलों पर कूड़े के ढेर पर मेडिकल कचरा देखा गया। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसी पथ से शहर के बाजार में आते हैं। अस्पताल संचालकों को निबंधन कराने का नोटिस स्वास्थ्य विभाग ने भेजा है।
स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी
हि.प्र. बाइपास रोड नहर पर ज्यादा फेंका जा रहा मेडिकल कचरा भभुआ। शहर के पूरब बाइपास रोड में नहर के आसपास संचालित निजी अस्पताल से प्रतिदिन मेडिकल कचरा फेंका जा रहा है। लेकिन, स्वास्थ्य महकमा द्वारा इनके इस कृत्य पर रोक नहीं लगाई जा रही है। यही कारण है कि अस्पताल प्रबंधन मनमानी कर रहा है। इनके कृत्य को देख ऐसा लग रहा है कि इन्हें स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन से कोई मतलब ही नहीं है। शहर में कचरा निस्तारण करने के लिए कोई प्लांट नहीं है। लेकिन, कचरा निस्तारण के लिए यह एजेंसी से एकरारनामा भी नहीं करा पा रहे हैं। हि.प्र. कोट संक्रमण से बचाव के लिए जिले के सभी निजी अस्पताल संचालकों को मेडिकल कचरा निष्तारण कराने का निर्देश दिया गया है। जिन निजी अस्पताल द्वारा मेडिकल कचरा का निष्तारण व संस्था रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा रहा है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉ. चंदेश्वरी रजक , सिविल सर्जन फोटो- 05अगस्त भभुआ-01 कैप्शन- भभुआ शहर के कचहरी पथ में बुधवार को प्राइवेट अस्पताल से फेंका गया मेडिकल कचरा।
सामान्य प्रश्न
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