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Bhabua News: रामपुर के शिवालयों में उमड़े शिव भक्त

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: रामपुर। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने जलाभिषेक, दर्शन-पूजन किया। बउरहवा महादेव मंदिर में अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करने की योजना बनाई।

Bhabua News: रामपुर के शिवालयों में उमड़े शिव भक्त

Bhabua News: रामपुर। सावन की पहली सोमवारी को शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। नौहट्टा में 500 फीट ऊंची बड़वा पहाड़ी पर कैलाश गिरी पर प्राचीन शिव मंदिर में भक्तों ने जलाभिषेक और दर्शन-पूजन किया। इसके अलावा बेलांव, सबार के प्राचीन बुढ़वा महादेव मंदिर, झाली, बहेरी, अकोढी सहित अन्य गांवों के छोटे-बड़े शिव मंदिरों में हर-हर महादेव, बोल बम का उद्घोष होता रहा। किसी ने गंगा जल तो किसी ने भांग, धतूरा,बेल पत्र, फल, फूल, दूध, दही आदि भगवान भोले नाथ को अर्पित किया। महिलाओं व युवतियों का शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा-अर्चना के लिए बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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बउरहवा महादेव मंदिर में अखंड कीर्तन

भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित सुवरा नदी के बउरहवा महादेव मंदिर परिसर में सावन की पहली सोमवारी को अखंड हरिकीर्तन शुरू हुआ। गायकों की टोली हरे राम- हरे कृष्ण का लगातार कीर्तन कर रही है। इसके लिए विभिन्न गांवों की कीर्तन मंडली को आमंत्रित किया गया है। आयोजकों द्वारा प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इससे आसपास के इलाकों में भक्ति का माहौल बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बताया कि इसके समापन पर मंगलवार को श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। फोटो- 03 अगस्त भभुआ- 22 कैप्शन- भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर के प्रवेश द्वार पर सावन की पहली सोमवारी को बारिश के दौरान पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु।

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सावन की पहली सोमवारी को भक्त कहां पहुंचे?
सावन की पहली सोमवारी को भक्त शिवालयों में पहुंचे।
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