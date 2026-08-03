Bhabua News: सावन की पहली सोमवारी को मां मुंडेश्वरी धाम में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। 50-60 हजार भक्तों ने पूजा-अर्चना और जलाभिषेक किया। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ आवास, पेयजल, और शौचालय की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गईं। विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आए और सफाई का खास ध्यान रखा गया।

सावन की पहली सोमवारी को मुंडेश्वरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

Bhabua News: सावन की पहली सोमवारी को मुंडेश्वरी में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब कांवरियों व आम श्रद्धालुओं की लगी रही कतार, भोले शंकर के जयघोष से गूंजती रही भगवानपुर प्रखंड की पंवरा पहाड़ी जलाभिषेक के बाद चार धर्मशाला और विवाह भवन में विश्राम करते दिखे श्रद्धालु सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, आवासन, प्रकाश, पार्किंग, उपचार की सुविधा थी उपलब्ध भगवानपुर, एक संवाददाता।

श्रद्धालुओं की पूजा देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में सावन की पहली सोमवारी से श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रावणी मेला के दौरान मंदिर परिसर में भक्तों ने मां मुंडेश्वरी की पूजा और चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव का जलाभिषेक तथा श्रीगणेश का दर्शन-पूजन किया। मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने दावा किया कि शाम तक 50-60 हजार कांवरियों और आम भक्तों ने पूजा-अर्चना व जलाभिषेक किया है।

सुविधाओं का प्रबंध भीड़ को देखते हुए बैरियर पर वाहन को रोककर पार्किंग में लगवाया गया, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। प्रधान पुजारी उमेश मिश्र व सहायक पुजारियों द्वारा बाबा भोलेनाथ व मां मुंडेश्वरी की पूजा-अर्चना व आरती के बाद मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। देवी-देवताओं का आकर्षक शृंगार किया गया है। मंदिर को भी फूल-पत्तियों से सजाया गया है। पंवरा पहाड़ी हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी। दर्शन-पूजन के बाद श्रद्धालु मां मुंडेश्वरी मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। कुछ लोग नारियल की बली दे रहे थे तो कुछ श्रद्धालु हवन करने में व्यस्त दिखे।

सुरक्षा व्यवस्था समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मेला परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। जिला पुलिस केंद्र व भगवानपुर थाने की पुलिस के अलावा निजी गार्ड को भी तैनात किया गया है। मेडिकल टीम द्वारा शिविर लगाया गया है। मेला परिसर में फूल, माला, प्रसाद, चुनरी, नारियल, चाय, नाश्ता, भोजन आदि की 200 से भी ज्यादा दुकानें सजी हैं। मेला परिसर में स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर धाम परिसर के दुकानदारों व श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है।

आवासन की व्यवस्था उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश, सफाई, सुरक्षा आदि का प्रबंध किया गया है। मेले में कई राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। धाम तक जानेवाले सड़क व सीढ़ी मार्ग को सुगम बनाया गया है। वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूर-दरागत से आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए चार धर्मशाला व विवाह भवन में आवासन का प्रबंध किया गया है। कैप्शन- सावन मास की पहली सोमवारी को भगवानपुर की पंवरा पहाड़ी पर स्थित मां मुंडेश्वरी व महामंडलेश्वर की पूजा करने के लिए कतार में खड़े पुरुष भक्त।