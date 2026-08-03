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Bhabua News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजते रहे शिव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: सावन की पहली सोमवारी पर हजरिया महादेव और हरसुवंशी महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। गुप्ता धाम से कांवरिये आने लगे और श्रद्धालु पूजा सामग्री लेकर मंदिरों की ओर गए। भक्तों ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और परिसर में पूजा-अर्चना का सिलसिला जारी रहा।

Bhabua News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजते रहे शिव मंदिर

Bhabua News: हजरिया महादेव और हरसुवंशी महादेव मंदिर में ज्यादा दिखी भक्तों की भीड़ दोपहर बाद चेनारी के गुप्ता धाम से आने लगे कांवरिये, लगी रही कतार (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला।

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श्रद्धालुओं की भीड़

भगवानपुर प्रखंड के उमापुर गांव के हजरिया महादेव, बुढ़वा महादेव, भगवानपुर के हरसुवंशी महादेव मंदिर, मसही पहाड़ी के शुक्लेश्वर महादेव, सरैयां के बुढ़वा महादेव, सुंदरी के सुंदरगढ़ महादेव, टोड़ी के झारखंडी महादेव और जैतपुर कला के पहाड़ के तलहटी में स्थित बुढ़वा महादेव आदि प्राचीन शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ देखी गई। घरी घंट की आवाज से इलाका गुलजार होते रहा। पहली सोमवारी की दोपहर बाद गुप्ताधाम से कांवरिए आने लगे। अहले सुबह से ही श्रद्धालु गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प तथा अन्य पूजा सामग्री लेकर मंदिरों की ओर जाते दिखाई दिए।

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पूजा-अर्चना का आयोजन

कई श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। मंदिरों में पूजा-अर्चना के लिए दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मुंडेश्वरी मंदिर में दूर-दराज के गांवों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक के बाद दर्शन-पूजन किया। हजरिया महादेव, बुढ़वा महादेव और अन्य प्राचीन शिवालयों में भी भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं।

महिलाओं और युवाओं की सहभागिता

महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी पूजा-अर्चना में भाग लिया। मंदिर परिसरों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की गई थी। दिनभर चले पूजा-पाठ, भजन-कीर्तन और शिव स्तुति से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। सावन की पहली सोमवारी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ और गूंजते जयघोष ने क्षेत्र की धार्मिक आस्था को जीवंत कर दिया।

अधिकतर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन की पहली सोमवारी पर भक्तों की भीड़ किस प्रकार की थी?
सावन की पहली सोमवारी पर हजरिया महादेव और हरसुवंशी महादेव मंदिर में भारी भीड़ दिखाई दी।
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