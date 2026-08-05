Bhabua News: मुंडेश्वरी न्यास समिति की बैठक में विकास के कई निर्णय

Bhabua News: भभुआ शहर के जिला अतिथि गृह में हुई मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति की बैठक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाजार में सड़क के दोनों किनारे नाला निर्माण कराने का प्रस्ताव

Bhabua News: भभुआ शहर के जिला अतिथि गृह में हुई मां मुंडेश्वरी भवानी मंदिर न्यास समिति की बैठक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बाजार में सड़क के दोनों किनारे नाला निर्माण कराने का प्रस्ताव (संपादित) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। डीएम नितिन कुमार सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को शहर के जिला अतिथि गृह में मां मुंडेश्वरी मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई। बैठक में मंदिर परिसर के समग्र विकास, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार, स्वच्छता, यातायात व्यवस्था तथा आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में चर्चा किए गए मुद्दे डीएम ने मंदिर परिसर एवं बाजार क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित बनाने के लिए कचरा संग्रहण वाहन सहित आवश्यक संसाधनों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि मंदिर परिसर की नियमित साफ-सफाई एवं स्वच्छता बनी रहे। श्रद्धालुओं एवं स्थानीय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंदिर न्यास समिति द्वारा बाजार के दोनों ओर सड़क किनारे नाला निर्माण कराने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे वर्षा ऋतु में जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान हो तथा श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों का आवागमन सुगम हो सके।

सुलभ शौचालय का निर्माण सुलभ शौचालय के निर्माण पर बल बैठक में बाजार परिसर में यात्रियों की सुविधा के लिए सुलभ शौचालय के निर्माण की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं की सुविधाओं, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात प्रबंधन तथा आधारभूत संरचनाओं के विकास से संबंधित विभिन्न सुझावों पर विचार करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी समिति के कर्मियों के मानदेय बढ़ाने पर विचार बैठक में न्यास समिति के कर्मियों के मानदेय बढ़ोतरी पर विचार किया गया। दान से प्राप्त आभूषणों की सूची बनाकर वीडियोग्राफी करने का निर्णय भी लिया गया। मंदिर धाम परिसर में पीएचईडी को नल-जल योजना के तहत जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया। मंदिर परिसर में किसी प्रकार की पक्की संरचना नहीं बनाई जाएगी। तथा नियमित रूप से समिति की बैठक समय-समय पर बुलाई जाएगी।

विशेष बस सेवा की शुरुआत विशेष बस सेवा शुरू कराने का निर्णय बैठक में हनुमानगढ़ी चौक से मंदिर परिसर तक बुजुर्ग व बच्चों के लिए विशेष बस की सेवा चालू करने का निर्णय भी लिया गया। साथ ही विकास आयुक्त बिहार पटना को न्याय समिति के सदस्य के रूप में बनाने का प्रस्ताव दिया गया, ताकि मंदिर का विकास और ज्यादा हो सके। न्यास समिति के उपाध्यक्ष परमेश्वर खरवार ने अधौरा से मां मुंडेश्वरी धाम तक नियमित बस सेवा प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा, जिससे अधौरा क्षेत्र के श्रद्धालुओं को प्रतिदिन मंदिर आने-जाने में सुविधा उपलब्ध हो सके।

अतिक्रमण हटाने के निर्देश डीएम ने स्पष्ट किया कि मां मुंडेश्वरी मंदिर एक संरक्षित पुरातात्विक धरोहर है। उन्होंने मंदिर परिसर एवं बाजार क्षेत्र में स्थित अवैध दुकानों एवं अतिक्रमणों को नियमानुसार तत्काल हटाने का निर्देश भगवानपुर सीओ, बीडीओ व थानाध्यक्ष को दिया गया। बैठक में न्यास समिति के सचिव अशोक कुमार सिंह, संरक्षक चंद्रमौली उपाध्याय, उपाध्यक्ष परमेश्वर खरवार के अलावा अमित सिंह, सदस्य आलोक कुमार सिंह, झांझू मुसहर, सामान्य शाखा के प्रभारी पदाधिकारी अरविंद कुमार, भगवानपुर बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष उपस्थित थे।