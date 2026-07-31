Bhabua News: थानाध्यक्ष ने सुनी आमजनों की समस्याएं
Bhabua News: (पेज तीन) समस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना मेरी पहली प्राथमिकता हैसमस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना मेरी पहली प्राथमिकता हैसमस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना मेरी पहली प्राथमिकता है
Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। सदर थाना परिसर के ओडी में शुक्रवार को थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि कई गांव से लोग अपनी समस्या लेकर पहुंचे थे। विभिन्न मामलों की सुनवाई की गई है। सबसे अधिक मामला भूमि विवाद से संबंधित था। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों को तुरंत निपटारा किया गया और कुछ मामलों को जांच करने का आदेश संबंधित अधिकारी को दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता की समस्या को सुनकर उसका निष्पादन करना मेरी पहली प्राथमिकता है।
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