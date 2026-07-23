Bhabua News: चोरी के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: चोरी के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा
Bhabua News: (पेज तीन) पुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तारपुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तारपुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तार
Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। शहर के वार्ड 18 में चोरी के सामान के साथ स्थानीय लोगों ने दो आरोपितों को पड़कर उनकी धुनाई की। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना गुरुवार को हुई। सूचना के बाद सदर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अर्जुन पासवान ने बताया कि दोनों की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सिवों गांव निवासी गरीब बिंद के पुत्र बल्ली बंद एवं रामायण बिंद के पुत्र शिव बिंद के रूप में की गई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सासाराम में रेलवे से तार की चोरी की थी। आज उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान वार्ड 18 के लोगों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा दोनों को पड़कर थाना लाया गया है।
भभुआ में वारंटियों की गिरफ्तारी
पुलिस ने दो वारंटियों को किया गिरफ्तार भभुआ। शहर के वार्ड 22 से सदर थाने की पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है। भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार वारंटियों में भभुआ वार्ड 22 निवासी बैद्यनाथ राम के पुत्र जमुना राम एवं दूसरा बलिराम पासवान के पुत्र पप्पू पासवान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व के विवाद को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है। न्यायालय द्वारा दोनों के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। कोर्ट द्वारा निर्गत वारंट के आदेश पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि दोनों की सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराकर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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