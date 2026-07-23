Bhabua News: चोरी के समान के साथ दो आरोपितों को पकड़ा

Bhabua News: (पेज तीन) भभुआ। शहर के वार्ड 18 में चोरी के सामान के साथ स्थानीय लोगों ने दो आरोपितों को पड़कर उनकी धुनाई की। इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। यह घटना गुरुवार को हुई। सूचना के बाद सदर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी। पुलिस अधिकारी अर्जुन पासवान ने बताया कि दोनों की पहचान भभुआ थाना क्षेत्र के सिवों गांव निवासी गरीब बिंद के पुत्र बल्ली बंद एवं रामायण बिंद के पुत्र शिव बिंद के रूप में की गई है। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सासाराम में रेलवे से तार की चोरी की थी। आज उसे बेचने के लिए ले जा रहे थे। इसी दौरान वार्ड 18 के लोगों द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा दोनों को पड़कर थाना लाया गया है।