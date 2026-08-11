Bhabua News: धान की रोपनी कर रही महिला पर गिरा ठनका
Bhabua News: चैनपुर थाना क्षेत्र के डुमरकोन गांव में मंगलवार को धान की रोपनी कर रही 50 वर्षीय पार्वती देवी पर ठनका गिर गया, जिससे वह झुलस गई। उन्हें सदर अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। घटना तेज गरज और चमक के साथ बारिश के दौरान हुई।
Bhabua News: धान की रोपनी कर रही महिला पर गिरा ठनका चैनपुर। थाना क्षेत्र के डुमरकोन गांव के बधार में मंगलवार की दोपहर धान की रोपनी कर रही एक महिला पर ठनका गिर पड़ा, जिससे वह झुलस गई। पीड़िता 50 वर्षीया पार्वती देवी डुमरकोन निवासी बिंदु यादव की पत्नी है। सदर अस्पताल के डॉ. कमलेश कुमार द्वारा उसे इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। तेज गरज व चमक के साथ बारिश के दौरान ठनका गिरा था। कैप्शन- चैनपुर के डुमरकोन बधार में धान की रोपनी करने के दौरान मंगलवार को ठनका गिरने से घायल होने के बाद सदर अस्पताल में महिला की देखरेख करते चिकित्सक।
लेखक के बारे मेंApurva Verma
शॉर्ट बायो: अपूर्व वर्मा पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में दैनिक हिन्दुस्तान में खेल और वन्य पर्यावरण बीट का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपूर्व वर्मा का पत्रकारिता में 15 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में खेल और वन्य पर्यावरण बीट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। 2025 अगस्त से इस भूमिका में रहते हुए अपूर्व ने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
अपूर्व वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत 2011में दैनिक हिंदुस्तान से की। यहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। शुरुआती दौर से ही क्राइम बीट पर काम किया। कई महत्वपूर्ण खबरों को ब्रेक किया। पटना में हुई तमाम क्राइम की बड़ी घटनाओं को कवर करने के साथ ही उससे जुड़ी खबरों में अखबार को आगे रखा।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
पटना युनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया। इसके पहले लोयोला हाई स्कूल से पढ़ाई की।
क्राइम रिपोर्टिंग
क्राइम बीट पर अपूर्व को गहरी समझ है। कई बड़ी घटनाओं का कवरेज करने के साथ ही एक्सक्लूसिव खबरें भी की हैं। अपूर्व का मानना है कि पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देनी चाहिए।
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