Bhabua News: धान की रोपनी कर रही महिला पर गिरा ठनका
Bhabua News: चैनपुर के डुमरकोन गांव में मंगलवार को धान की रोपनी कर रही एक महिला पर ठनका गिरने से वह झुलस गई। 50 वर्षीया पार्वती देवी को अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती किया गया है। तेज गरज और बारिश के दौरान यह हादसा हुआ।
Bhabua News: चैनपुर। थाना क्षेत्र के डुमरकोन गांव के बधार में मंगलवार की दोपहर धान की रोपनी कर रही एक महिला पर ठनका गिर पड़ा, जिससे वह झुलस गई। पीड़िता 50 वर्षीया पार्वती देवी डुमरकोन निवासी बिंदु यादव की पत्नी है। सदर अस्पताल के डॉ. कमलेश कुमार द्वारा उसे इमरजेंसी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। तेज गरज व चमक के साथ बारिश के दौरान ठनका गिरा था। फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 11 कैप्शन- चैनपुर के डुमरकोन बधार में धान की रोपनी करने के दौरान मंगलवार को ठनका गिरने से घायल होने के बाद सदर अस्पताल में महिला की देखरेख करते चिकित्सक।
अधौरा सीओ की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी
अधौरा। प्रखंड मुख्यालय से भभुआ जाते समय मंगलवार की देर शाम अधौरा सीओ मजबुन हंसन की गाड़ी तेल्हाड़ मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हालांकि इस दुर्घटना में सीओ और चालक दोनों बाल-बाल बच गये, पर उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी सूचना मिलने पर आसपास के लोग घटना स्थल पर पहुंचे। पूछने पर सीओ ने कहा कि हल्की चोट लगी है।
पुलिस ने घायल को अस्तपात पहुंचाया
चांद। थाना क्षेत्र हाटा-दुर्गावती पथ में मंगलवार को हुई सड़क दुर्घटना में कुछ व्यक्ति घायल हो गये। इसकी सूचना मिलते ही चांद थाने की डायल 112 वैन की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल व्यक्तियों को ईलाज के लिए चांद अस्पताल लाया, जहां के चिकित्सक द्वारा उनका इलाज किया गया।
न्यायालय का एक वारंटी पकड़ाया
भभुआ। नगर थाने की पुलिस ने क्षेत्र में छापेमारी कर न्यायालय के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार वारंटी आलोक सेठ भभुआ शहर के वार्ड 19 का निवासी है। पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
हि.प्र. मारपीट मामले में दो आरोपित गिरफ्तार
भभुआ। नगर थाने की पुलिस ने मारपीट मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में भभुआ शहर के वार्ड 18 निवासी बजरंगी पटेल व चन्द्रशेखर पटेल शामिल हैं। दोनों की मेडिकल जांच सदर अस्पताल में कराई गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को मंगलवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
गेरुआ वस्त्र की सावन में बढ़ी मांग
भगवानपुर। प्रखंड में देवघर जाने के लिए गेरुआ वस्त्र की लोगों में मांग बढ़ गई है। मांग को देखते हुए प्रखंड मुख्यालय बाजार के अधिकतर कपड़ा दुकानों पर गेरुआ रंग की गंजी, हाफ पैंट, गमछा, शर्ट आदि वस्त्रों की बिक्री की जा रही है। देवघर में जलाभिषेक करनेवाले लोग इन कपड़ों की खरीदारी कर रहे हैं। धनरोपनी के बाद प्रखंड क्षेत्र से काफी युवा बैजनाथ धाम जा रहे हैं।
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