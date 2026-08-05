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Bhabua News: कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पेज तीन की खबर पेज तीन की खबर कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित भभुआ,हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर

Bhabua News: कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित

Bhabua News: पेज तीन की खबर कैमूर में तीन थोक खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित भभुआ,हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर जिले के मोहनियां एवं कुदरा प्रखंड अंतर्गत खुदरा दुकानदारों को उर्वरक आवंटन में अनियमितता पाये जाने पर कृषि विभाग ने तीन थोक उर्वरक विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति को निलंबित कर दिया है। इस बात की जानकारी जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि संबधित थोक उर्वरक विक्रेताओं से जबाब तलब किया गया है, संतोषजनक जबाब नहीं मिलने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी रामपुर प्रखंड स्थित बेलांव-भभुआ रोड पर सितमपुरा गांव के पास संचालित गुप्ता खाद भंडार सहित अन्य दो खुदरा उर्वरक दुकानों को सस्पेंड कर दुकानदारों से जबाब तलब किया गया है।

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