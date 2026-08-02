Bhabua News: शिविर में आम नागरिकों को उनके मौलिक कानूनी अधिकारों की दी गयी जानकारी
Bhabua News: पेज चार की बॉटम खबरपेज चार की बॉटम खबर शिविर में आम नागरिकों को उनके मौलिक कानूनी अधिकारों की दी गयी जानकारी दिव्यांग
Bhabua News: पेज चार की बॉटम खबर शिविर में आम नागरिकों को उनके मौलिक कानूनी अधिकारों की दी गयी जानकारी दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने व उनके अधिकारों की रक्षा करने पर हुई चर्चा भभुआ प्रखंड के पंचायत सरकार भवन सोनहन में कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा-निर्देशानुसार, जिला विधिक सेवा प्राधिकार -सह-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कैमूर के अध्यक्ष अनुराग के मार्गदर्शन में आम नागरिकों को उनके मौलिक कानूनी अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं आधुनिक अपराधों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भभुआ प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में रविवार को सोनहन में एक विस्तृत कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
दिव्यांग बच्चों के अधिकार
कार्यक्रम का सफल संचालन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार एवं पैरा लीगल वालंटियर अभिषेक कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान पैनल अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने विशेष आवश्यकता वाले (दिव्यांग) बच्चों के अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उनके अधिकारों की रक्षा करने और नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकार निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं, पेंशन, पुनर्वास तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी और कहा कि किसी भी दिव्यांग बच्चे या उनके परिजनों को कानूनी समस्या होने पर ऊछरअ की ओर से नि:शुल्क अधिवक्ता की सुविधा दी जाती है।
नशीली दवाओं का प्रभाव
वक्ताओं ने मादक पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन से युवाओं और समाज पर पड़ रहे घातक प्रभावों के प्रति आगाह किया। पैनल अधिवक्ता एवं अभिषेक कुमार ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य समाज को नशामुक्त बनाना, नशा पीड़ितों की पहचान करना तथा गोपनीयता बनाए रखते हुए उनके उचित उपचार, परामर्श और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। उन्होंने उपस्थित अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और नशाखोरी के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएँ।
डिजिटल अपराध से बचाव
वर्तमान समय में तेज़ी से बढ़ रहे डिजिटल अपराधों, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी, सोशल मीडिया हैकिंग, लॉटरी/लोन ऐप फ्रॉड और फर्जी कॉल्स से बचाव के तरीकों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए बताया गया कि वे कभी भी अपना ओटीपी, बैंक विवरण या पिन किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। यदि कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार हो जाता है, तो उसे बिना समय गंवाए तत्काल राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए या पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि ठगी गई राशि को होल्ड कराया जा सके।
जनप्रतिनिधियों की भूमिका
उक्त अवसर पर सोनहन पंचायत के मुखिया, ग्राम पंचायत के सम्मानित सदस्य (वार्ड सदस्य), पंचायत समिति के सदस्य तथा अन्य गणमान्य ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के इस जन-कल्याणकारी पहल की भूरि-भूरि प्रशंसा की और आश्वस्त किया कि वे भी अपने-अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों को कानूनी रूप से जागरूक करने और योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। कार्यक्रम के अंत में प्राधिकार प्रतिनिधियों ने बताया कि किसी भी कानूनी सहायता, परामर्श या शिकायत के लिए नागरिक व्यवहार न्यायालय भभुआ स्थित कार्यालय, प्रखंड स्तरीय लीगल एड क्लीनिक या राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 15100 पर निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। फोटो परिचय 02-भभुआ-05-भभुआ प्रखंड के पंचायत सरकार भवन सोनहन में आयोजित कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता शिविर उपस्थित लोग
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