Bhabua News: पुलिस से बिना सत्यापन कराए रख ले रहे हैं किराएदार
Bhabua News: कैमूर में अधिकांश गृहस्वामी बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रख रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि यह गैरकानूनी है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई या जेल जाने का खतरा होता है। असामाजिक तत्व किराए पर रहकर अपराध कर सकते हैं, इसलिए मकान मालिकों को पहचान पत्र की कॉपी और जानकारी पुलिस के पास जमा करनी चाहिए।
Bhabua News: भभुआ। कैमूर के अधिकतर गृहस्वामी द्वारा बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने की लापरवाही की जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से बिना सत्यापन कराए किराएदार रखना गैरकानूनी है। ऐसा करने पर मकान मालिकों पर कानूनी कार्रवाई या जेल जाने का खतरा रहता है। बिना पहचान की पुष्टि के असामाजिक या आपराधिक छवि वाले लोग छिपकर रह सकते हैं। ऐसे किराएदारों द्वारा किसी भी अपराध की स्थिति में पुलिस सीधे मकान मालिक को जिम्मेदार मानती है। पुलिस प्रशासन लगातार चेतावनी देता है कि कमरा किराए पर देने से पहले आईडी प्रूफ लें। किराएदार का आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र की कॉपी सुरक्षित रखें।
नजदीकी थाने में जाकर या राज्य पुलिस के पोर्टल से फॉर्म लेकर किराएदार की जानकारी जमा करें। फॉर्म में मालिक और किराएदार का नाम, मोबाइल नंबर और स्थाई पता स्पष्ट रूप से दर्ज करें। लेकिन, गृह स्वामी ऐसा नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि कुख्यात भी पुलिस से छुपने के लिए दूसरे शहर में किराए के मकान में रहते हैं। इस लूट कांड में शामिल बदमाश भी मोहनियां के एक मकान में किराए पर रहकर विभिन्न जिलों में घटना को अंजाम दे रहे थे, जिसकी पुष्टि पुलिस ने की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।