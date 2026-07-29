Bhabua News: श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के साथ द्वापर युग का अंत हुआ। यादववृंद के आपसी विवाद के कारण धार्मिक घटनाएँ हुईं। भगवान श्रीकृष्ण ने परीक्षित को राजपाट सौंपा और पांडवों ने स्वर्ग की ओर अपनी यात्रा शुरू की। मार्ग में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर अंत में आगे बढ़ते रहे।

श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के साथ पूरी हुई द्वापर युग की लीला

Bhabua News: श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के साथ पूरी हुई द्वापर युग की लीला यादववंश के आपसी विवाद से हुआ विनाश, अर्जुन को श्रीकृष्ण की कृपा से थी शक्ति परीक्षित को सौंपा हस्तिनापुर का राजपाट, द्रौपदी समेत स्वर्गारोहण को निकले पांडव भभुआ, नगर संवाददाता। सदर प्रखंड के परसिया गांव में चल रहे चातुर्मास महामहोत्सव में श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने भगवान श्रीकृष्ण के महाप्रयाण और पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा सुनाई।

धर्म और भक्ति का संदेश उन्होंने कहा कि संसार में धन, बल, सत्ता और प्रतिष्ठा स्थायी नहीं हैं। मनुष्य को अपने कर्मों को परमात्मा को समर्पित भाव से करते हुए धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण के पृथ्वी लोक से प्रस्थान से पहले द्वारका में यादव वंश के विनाश की घटना हुई। श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने बताया कि कृतवर्मा और सात्यकि के बीच महाभारत युद्ध को लेकर विवाद शुरू हुआ। शराब के नशे में दोनों ने एक-दूसरे के पक्ष को दोषी ठहराया। धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ा कि यादव वंश दो पक्षों में बंट गया और आपस में युद्ध करने लगा। देखते ही देखते यादव वंश का लगभग पूरा विनाश हो गया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण ने बलराम जी को अपने लोक जाने की अनुमति दी और उद्धव जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया।

राजगद्दी और स्वर्गारोहण श्रीकृष्ण के वंशज वज्रनाभ बने मथुरा के राजा श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने बताया कि भगवान श्रीकृष्ण ने अपने वंशज वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया, जबकि राजा परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंपा गया। इसके बाद पांडवों ने राज्य का भार परीक्षित को देकर द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण की यात्रा शुरू की। मार्ग में द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम अपने-अपने दोषों और अभिमान के कारण गिरते गए। धर्मराज युधिष्ठिर अंत तक आगे बढ़ते रहे। उनके साथ चल रहे कुत्ते को स्वर्ग के द्वार पर छोड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। तब कुत्ते के रूप में आए धर्मदेव ने उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा पूर्ण होने की बात कही।

श्रीकृष्ण का महाप्रयाण भगवान के महाप्रयाण से द्वारका समुद्र में समाई कथा में श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने बताया कि जरा नामक बहेलिए ने भूलवश भगवान श्रीकृष्ण के चरण को हिरण समझकर बाण चला दिया। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया और अपना शरीर त्याग दिया। उनके महाप्रयाण के बाद द्वारका समुद्र में समा गई। अर्जुन जब द्वारका से बचे हुए परिवारजनों को लेकर हस्तिनापुर लौट रहे थे, तब मार्ग में लुटेरों ने कुछ महिलाओं को लूट लिया। अर्जुन का गांडीव भी पहले जैसा प्रभावी नहीं रहा। तब उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी शक्ति भगवान श्रीकृष्ण की कृपा से ही थी। हस्तिनापुर पहुंचकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण के महाप्रयाण का समाचार सुनाया, जिससे पूरे नगर में शोक छा गया। श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जीवन में धर्म, भक्ति, वैराग्य और परमात्मा की शरणागति ही मनुष्य का वास्तविक सहारा है। कैप्शन- सदर प्रखंड के परसियां गांव में आयोजित चातुर्मास महोत्सव के दौरान भगवान श्रीकृष्ण के महाप्रयाण और पांडवों के स्वर्गारोहण का प्रसंग सुनते श्रद्धालु भक्त।