Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: पत्नी की विदाई कराने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: एक युवक पर चाकू से हमला हुआ, जबकि वह अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल गया था। यह घटना सनदनपुर गांव में हुई, जहां विवाद के बाद कुछ लोगों ने घायल युवक पर हमला किया। घायल युवक को सदर अस्पताल भभुआ में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Bhabua News: पत्नी की विदाई कराने पहुंचे युवक पर चाकू से हमला

Bhabua News: सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर डॉक्टर कर रहे इलाज घायल युवक ने लेवाबांध के लोगों पर मारपीट करने का लगाया आरोप भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पत्नी की विदाई कराने ससुराल गए एक युवक पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया गया। घायल 28 वर्षीय धनजी कुमार कुदरा शहर के वार्ड 9 निवासी जीतनारायण राम का पुत्र है। यह घटना सोनहन थाना क्षेत्र के सनदनपुर गांव में हुई। घायल युवक ने बताया कि वह अपनी पत्नी अंजू कुमारी को विदा कराने अपनी ससुराल सनदनपुर गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद लेवाबांध के कुछ लोगों ने उसपर चाकू से हमला कर दिया।

इस घटना की सूचना तत्काल सोनहन थाने की पुलिस को दी गई। घायल को सदर अस्पताल भभुआ में लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर उसका इलाज किया जा रहा है। मामले में सोनहन थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि पति-पत्नी के बीच विवाद के दौरान मारपीट की घटना हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।