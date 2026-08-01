Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: छिनैती के आभूषण के साथ दंपती को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: भभुआ बाजार आने के दौरान नहर पर नशीला पदार्थ सूंघाकर महिला से छीने थे जेवर छीने गए जेवर को गलाकर नया आभूषण तैयार करने वाला दुकानदार हिरासत में

Bhabua News: छिनैती के आभूषण के साथ दंपती को किया गिरफ्तार

Bhabua News: भभुआ बाजार आने के दौरान नहर पर नशीला पदार्थ सूंघाकर महिला से छीने थे जेवर छीने गए जेवर को गलाकर नया आभूषण तैयार करने वाला दुकानदार हिरासत में (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। नगर थाना क्षेत्र के बहेरी नहर पर 20 दिन पहले महिला को नशीला पदार्थ सूंघाकर आभूषण छिनैती करने के मामले में पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तारी की प्रक्रिया

गिरफ्तार लोगों में दुर्गावती थाना क्षेत्र के डुमरी निवासी रामप्रवेश मुसहर और उसकी पत्नी अनीता देवी शामिल हैं। आरोपित से पूछताछ के बाद नगर थाने की पुलिस छिने गए गहना को गलाकर नया जेवर तैयार करने वाले ज्वेलरी दुकानदार को भी हिरासत में लेकर जांच-पड़ताल कर रही है। गुप्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने नगर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस अफसर हरेराम के साथ पुलिस बल को दंपती के घर भेजा। छापेमारी में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

घटनाक्रम और पीड़िता की स्थिति

गिरफ्तार दंपती ने पुलिस को बताया कि छिने गए गहना को सोनार के यहां गलवाकर नया जेवार बनवाया गया है। ज्ञात हो कि 14 जुलाई 2026 को बहेरी गांव की नीलम देवी ने नगर थाना में दंपती के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करायी है। बेहोश महिला दूसरे दिन पहुंची थी घर दर्ज मुकदमा में कहा गया है कि 12 जुलाई की सुबह 11 बजे वह दवा लेने के लिए नहर पथ से भभुआ आ रही थी। बीच रास्ते में राम प्रवेश मुसहार व उसकी पत्नी अनीता देवी उसे नशीला पदार्थ सूंघाकर उससे सोने का मंगलसूत्र, कान का झाला, नाक की नथुनी एवं पैर का पायल तथा 800 रुपया नकद छीन लिये। उसे अचेत अवस्था में मरिचांव गांव ले जाया गया, जहां से होश आने पर दूसरे दिन वह अपने घर पहुंची।

सामान्य प्रश्न

कौन से दंपती को गिरफ्तार किया गया?
भभुआ में रामप्रवेश मुसहार और उसकी पत्नी अनीता देवी को गिरफ्तार किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।