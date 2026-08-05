Bhabua News: डीडीसी ने विभागों से मांगा सोख्ता निर्माण का जांच प्रतिवेदन

Bhabua News: पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग ने कराया है 3299 सोख्ता का निर्माण भभुआ के सोख्ता निर्माण में मिली गडबड़ी के बाद डीडीसी ने संबंधित विभागों से मांगी जांच रिपोर्ट

Bhabua News: पीएचईडी, नगर परिषद, पंचायत, ग्रामीण विकास विभाग ने कराया है 3299 सोख्ता का निर्माण भभुआ के सोख्ता निर्माण में मिली गडबड़ी के बाद डीडीसी ने संबंधित विभागों से मांगी जांच रिपोर्ट (संपादित) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। भभुआ प्रखंड में कराए गए सोख्ता निर्माण में मिली भारी अनियमितता के बाद डीडीसी दिव्या शक्ति ने सभी संबंधित विभागों से जांच प्रतिवेदन मांगा है।

सोख्ता निर्माण की योजना भभुआ प्रखंड में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सोख्ता का निर्माण कराया गया है। अन्य विभागों ने जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सोख्ता बनवाया है। जिला उपविकास आयुक्त ने इसको लेकर आदेश पत्र जारी किया है। उन्होंने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता, भभुआ नगर परिषद, हाटा, कुदरा, मोहनियां, रामगढ़ के कार्यपालक पदाधिकारियों, मनरेगा के प्रखंड काकर्यक्रम पदाधिकारियों, पंचायती राज विभाग से सोख्ता निर्माण से संबंधित जांच प्रतिवेदन की मांग की है।

सरकारी खर्च और उद्देश्य इन विभागों द्वारा जल-जीवन-हरियाली मिशन अभियान अंतर्गत सार्वजनिक कुंओं व चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण का कार्य कराया गया है। सरकार कुंओं व चापाकलों के पानी बेकार नहीं हो तथा भू-गर्भ जलस्तर को बनाए रखने के उद्देश्य से लाखों रुपए खर्च कर सोख्ता का निर्माण करा रही है। सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कैमूर जिले में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा 81, पंचायती राज विभाग द्वारा 407, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा 325 तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2486 यानी कुल 3299 सार्वजनिक सोख्ता का निर्माण कैमूर जिला में कराया गया है।

जांच और सत्यापन डीडीसी ने सभी संबंधित विभागों को निर्मित सार्वजनिक सोख्ता का सत्यापन कराते हुए संलग्न विहित प्रपत्र में संकलित कर कारण सहित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सोख्ता के निर्माण से यह होता है लाभ सरकार द्वारा सोख्ता का निर्माण घर, कुआं और चापकालों के बेकार पानी को जमीन में समाहित करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इससे भूजल स्तर में सुधार होता है, रास्तों पर गंदा पानी और जलजमाव नहीं होता है तथा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। बेकार बहने वाला पानी जमीन के अंदर जाता है, जिससे भूजल स्तर बढ़ता है। गांवों और गलियों में गंदे पानी का ठहराव रुकता है। बेकार में पानी बहने से लोगों के बीच को रोकता है। आपसी विवाद में कमी आती है सोख्ता निर्माण होने से नाली के पानी के निकास की समस्या का समाधान होगा। कई जगहों पर नाली के पानी को लेकर पड़ोसियों के बीच विवाद और झगड़े होते हैं। सोख्ता बनने से पानी जमीन में समाहित होगा और जलजमाव की समस्या भी कम होगी। इसके अलावा कम जगह वाले घरों में रहने वाले लोगों को नाली निर्माण की चिंता से भी राहत मिलेगी, क्योंकि सोख्ता व्यवस्था से पानी का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।