Bhabua News: बाघ संरक्षण से ही सुरक्षित रहेगा कैमूर का पर्यावरण

Bhabua News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर भभुआ स्थित कन्या मध्य विद्यालय में बाघ संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता पर चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को बाघ संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जानकारी दी गई। अंत में सभी ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।

Bhabua News: अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर कन्या मध्य विद्यालय में जागरूकता चौपाल पौधरोपण, वन्यजीवों की रक्षा, जल का विवेकपूर्ण उपयोग पर दिया बल (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस पर भभुआ शहर के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में बुधवार को बाघ संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्‍य कार्यक्रम में छात्राओं को बाघ संरक्षण, वन्यजीव सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही गुरु पूर्णिमा पर गुरु-शिष्य परंपरा और गुरुजनों के सम्मान का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता एवं पर्यावरण प्रेमी शिवम कुमार ने कहा कि बाघ केवल भारत का राष्ट्रीय पशु ही नहीं, बल्कि वन पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाघों का संरक्षण जंगलों की सुरक्षा से जुड़ा है। जंगल सुरक्षित रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बना रहेगा और मानव जीवन का भविष्य भी सुरक्षित होगा।

छात्राओं का योगदान उन्होंने छात्राओं से अधिक से अधिक पेड़-पौधे लगाने, वन्यजीवों की रक्षा करने, जल एवं प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए गए छोटे-छोटे कदम भविष्य में बड़े सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

कार्यक्रम का समापन इस दौरान छात्राओं ने बाघ संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़े विषयों पर अपने विचार रखे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंजू कुमारी सहित शिक्षकों ने भी छात्राओं को संबोधित किया। गुरु पूर्णिमा की चर्चा करते हुए छात्राओं को गुरुजनों का सम्मान करने, अनुशासित जीवन अपनाने और निरंतर ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित किया गया। अंत में छात्राओं और शिक्षकों ने पर्यावरण संरक्षण तथा वन्यजीवों की रक्षा का सामूहिक संकल्प लिया।