Bhabua News: डीडीसी ने चांद कार्यालय का निरीक्षण किया
Bhabua News: डीडीसी दिव्या शक्ति ने चांद प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने राशन कार्ड वितरण, लंबित आवेदनों और आवास योजना के लाभुकों के भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने जड़ी-बूटी के क्रय केंद्र खोलने की मांग की और पुस्तकालय की कमी पर छात्रों की परेशानियों पर चिंता व्यक्त की।
Bhabua News: भभुआ। डीडीसी दिव्या शक्ति ने चांद प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। सभी कार्यालय कक्षों का जायजा लेते हुए उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया। एमओ के साथ राशन कार्ड बनाने एवं वितरण की चल रही प्रक्रिया की समीक्षा की। लंबित आवेदनों का निष्पादन ससमय सनिश्चित करने को कहा। आवास योजना के लाभुकों के भुगतान की समीक्षा की। दाखिल खारिज निष्पादन का निर्देश दिया गया। दीदी अधिकार केंद्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। जनगणना के कार्य की समीक्षा की।
जड़ी-बूटी का क्रय केंद्र खोलने की मांग
अधौरा। प्रखंड के कई गांवों के किसानों के खेत में जड़ी-बूटी होती है। अगर धान-गेहूं की तरह सरकारी स्तर पर जड़ी-बूटी का भी क्रय केंद्र खोल दिया जाता तो किसानों की आमजदनी बढ़ जाती और वह आर्थिक रूप से समृद्ध होते। हालांकि क्षेत्रिय विधायक मो. जमा खां ने इस तरह का आश्वासन दिया था। लेकिन, अभी तक यह क्रय केंद्र अधौरा में नहीं खुल सका।
पुस्तकालय के अभाव में छात्र-युवा परेशान
अधौरा। प्रखंड मुख्यालय अधौरा में पुस्तकालय नहीं है, जिससे छात्र-युवाओं को प्रतियोगी पाठ्य-पुस्तकें या पत्र-पत्रिकाएं पढ़ने के लिए नहीं मिल पाती है। छात्र दीपक सिंह व रमेश कुमार ने कहा कि पुस्तकालय की सरकारी स्तर पर स्थापना हो जाती तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में मदद मिलती। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व जिला प्रशासन से अधौरा में पुस्तकालय खोलवाने की मांग की है।
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