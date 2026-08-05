Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण
Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने भभुआ के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सदस्यों ने अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था करने और एमडी मेडिसिन डॉक्टर की तैनाती के निर्देश दिए। अस्पताल में उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब बनाने पर चर्चा हुई, और मरीजों की व्यवस्था के लिए साफ-सफाई के दिशा-निर्देश भी दिए गए।
Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण भभुआ। सदर अस्पताल का रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया है। समिति के सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि सीटी स्कैन बनाने के लिए निर्देश दिए गए। इस सदर अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर बैठेंगे। इस अस्पताल में उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब भी होगा, जिस पर चर्चा की गई है। मरीज के वार्डों में निरीक्षण किया गया। मरीजों की समुचित व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर जांच की गई है। सदर अस्पताल में साफ-सफाई से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया, ताकि अस्पताल परिसर स्वच्छ रहे।
निरीक्षण के दौरान सीएस डॉ. चंदेश्वरी रजक, डीएस डॉ. विनोद कुमार सिंह, डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल, अस्पताल प्रबंधक शैलेंद्र कुमार एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे। कैप्शन- भभुआ के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान बुधवार को सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक को निर्देशित करते रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्य।
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