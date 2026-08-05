Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने भभुआ के सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। सदस्यों ने अस्पताल में सीटी स्कैन की व्यवस्था करने और एमडी मेडिसिन डॉक्टर की तैनाती के निर्देश दिए। अस्पताल में उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब बनाने पर चर्चा हुई, और मरीजों की व्यवस्था के लिए साफ-सफाई के दिशा-निर्देश भी दिए गए।

रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण
रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण

Bhabua News: रोगी कल्याण शासी निकाय समिति ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण भभुआ। सदर अस्पताल का रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण किया गया है। समिति के सदस्य ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि सीटी स्कैन बनाने के लिए निर्देश दिए गए। इस सदर अस्पताल में एमडी मेडिसिन डॉक्टर बैठेंगे। इस अस्पताल में उच्च स्तरीय टेस्टिंग लैब भी होगा, जिस पर चर्चा की गई है। मरीज के वार्डों में निरीक्षण किया गया। मरीजों की समुचित व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर जांच की गई है। सदर अस्पताल में साफ-सफाई से संबंधित दिशा निर्देश दिया गया, ताकि अस्पताल परिसर स्वच्छ रहे।

निरीक्षण के दौरान सीएस डॉ. चंदेश्वरी रजक, डीएस डॉ. विनोद कुमार सिंह, डीपीएम ऋषिकेश जायसवाल, अस्पताल प्रबंधक शैलेंद्र कुमार एवं समिति के सदस्य मौजूद रहे। कैप्शन- भभुआ के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के दौरान बुधवार को सिविल सर्जन और अस्पताल उपाधीक्षक को निर्देशित करते रोगी कल्याण शासी निकाय समिति के सदस्य।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hospital

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।