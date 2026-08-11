Bhabua News: ध्वजारोहरण समारोह की तैयारी की समीक्षा बैठक
Bhabua News: अधौरा में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की समीक्षा बैठक हुई। प्रखंड प्रमुख विपिन कुमार की अध्यक्षता में स्कूलों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रभातफेरी निकाली जाएगी। भगवान बिरसा मुंडा और डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ध्वजारोहण होगा। विद्यालयों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
Bhabua News: अधौरा में महापुरुषों की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ होगा झंडोत्तोलन विद्यालयों के छात्र-छात्राएं निकालेंगे प्रभातफेरी, शामिल होंगे पदाधिकारी (पेज चार) अधौरा, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय अधौरा में मंगलवार को स्वतंत्रता दिवस की तैयारी की समीक्षा बैठक हुई। अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख विपिन कुमार व संचालन बीडीओ रविंद्र कुमार ने किया। बैठक में ध्वजारोहण कराने को लेकर समय का निर्धारण किया गया।
स्वतंत्रता दिवस की गतिविधियाँ
सुबह में अधौरा के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं द्वारा प्रभातफेरी निकाली जाएगी, जिसमें शिक्षक व अधिकारी भी शामिल होंगे। झंडोत्तोलन स्थल की साफ-सफाई, रंग-रोगन, साज-सज्जा पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि प्रखंड मुख्यालय अधौरा में भगवान बिरसा मुंडा और डॉ. भीम राव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद ध्वजारोहण कार्यक्रम शुरू होगा। प्रखंड मुख्यालय में सुबह 8:10 बजे झंडोत्तोलन होगा। इसके बाद थाना परिसर, वीबी जी राम जी भवन, पीएचसी, कृषि, शिक्षा, वन विभाग, पीएचईडी, व्यापार मंडल, आईसीडीएस आदि विभागों के कार्यालय परिसर में तिरंगा फहराया जाएगा।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
बैठक में मुखिया गौरीशंकर यादव, सरपंच लक्ष्मण जायसवाल, अंचलाधिकारी मजबून हसन, थानाध्यक्ष अतवेन्द्र कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रियंका भारती, वीबी जी राम जी के पीओ महेंद्र कुमार आदि थे। इधर, विद्यालयों में बच्चों के बीच वाद-विवाद प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों द्वारा की जा रही है। छात्र-छात्राएं अभ्यास कर रहे हैं।
सामान्य प्रश्न
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