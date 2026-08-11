Bhabua News: कैमूर में मलेरिया और टायफाइड के मरीज बढ़े

Bhabua News: मौसम में बदलाव के साथ सदर अस्पताल में मलेरिया और टाइफाइड बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। पहले 50-60 मरीज चिन्हित होते थे, जबकि अब यह संख्या रोजाना औसतन 80 तक पहुंच गई है। अस्पताल में पैथोलॉजी जांच के लिए आने वाले मरीजों की बढ़ती संख्या समीक्षित की जा रही है।

Bhabua News: पहले पैथोलॉजी जांच में 50-60 लोग मलेरिया व टायफाइड से पीड़ित चिन्हित किए जाते थे, अब रोजाना औसतन 80 मरीज मिल रहे जांच के लिए सदर अस्पताल में कीट उपलब्ध होने के बाद आने लगे मरीज अस्पताल आने वाले मरीजों को चिकित्सक बता रहे हैं बचाव करने के उपाय (पेज तीन की लीड खबर) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मौसम में बदलाव होते ही सदर अस्पताल में टायफाइड व मलेरिया बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो गई। डेढ़ माह पहले पैथोलॉजी जांच में इस बुखार से पीड़ित 50-60 लोग चिन्हित किए जाते थे। लेकिन, अब मलेरिया व टायफाइड के औसतन 80 मरीज रोजाना मिल रहे हैं। जांच के लिए सदर अस्पताल में कीट उपलब्ध होने के बाद यहां आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है।

बुखार से पीड़ित मरीजों की जांच सदर अस्पताल के पैथोलॉजी केन्द्र में मलेरिया व विडॉल जांच के लिए मरीजों की भीड़ लग रही है। बुखार से पीड़ित मरीजों की चिकित्सक द्वारा स्वास्थ्य जांच करने के बाद ब्लड सैंपल टेस्ट कराने की सलाह दी जा रही है। अस्पताल के पैथौलॉजी सेंटर के कर्मी सैंपल लेकर टेस्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर चिकित्सक दवा लिख रहे हैं। हालांकि काउंटर पर दवाएं उपलब्ध हैं। सदर अस्पताल में मंगलवार को आयी विभा देवी ने बताया कि वह चार दिनों से बुखार से पीड़ित है। चिकित्सक से जांच करा ली हूं। अब पैथोलॉजी सेंटर में सैंपल टेस्ट कराने आई हूं। चक्रधर सिंह बताते हैं कि उनका पोता विकास कुमार को तीन दिनों से बुखार आ रहा है। दवा खाने से स्वस्थ नहीं हो रहा है। आज डॉक्टर द्वारा पैथोलॉजी जांच के लिए लिखा गया है। उसे लेकर जांच कराने आया हूं।

विधि-डॉल जांच का महत्व वि-डॉल जांच की प्रक्रिया सदर अस्पताल के एक पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि टाइफाइड बुखार का परीक्षण तब किया जाता है, जब पेशाब या खून में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाया जाता है। परीक्षण की पुष्टि तभी होती है जब वि-डॉल टेस्ट किया जाता है। वि-डॉल टेस्ट जिसे हम टायफाइड जांच भी कहते है। यह एक लैब टेस्ट है, जो ब्लड के सिरम और टाइफी एंटीजेन मिक्स करके किया जाता है। विडॉल टेस्ट एक ऐसा तरीका है, जिसकी मदद से आंतों में बुखार का परीक्षण किया जाता है। आंत में बुखार को टाइफाइड बुखार कह सकते हैं।

मलेरिया की जांच प्रक्रिया सदर अस्पताल के पैथोलॉजी केन्द्र में लैब टेक्निशियन खुशबू रंजन, सुशील कुमार, चंचल कुमार व अन्य स्वास्थ्य कर्मी जांच कर रहे थे। मलेरिया जांच प्रक्रिया मलेरिया की जांच रक्त सैंपल से की जाती हैं, जिसे मलेरिया ब्लड टेस्ट कहा जाता है। इसमें व्यक्ति का ब्लड हाथ की बाजू अथवा अंगुली से संग्रह किया जाता है। इनमें से किसी भी सैंपल का उपयोग किया जा सकता है। इससे परिणाम में भिन्नता देखने को नहीं मिलती हैं। मलेरिया पारासाइट टेस्ट किट द्वारा रक्त के नमूने में मलेरिया संक्रमण की जांच एक क्रोमैटोग्राफिक इम्यूनोएसे किट द्वारा की जाती है। मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया डॉ. त्रिभुवन नारायण बताते हैं कि मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, जो प्लास्मोडियम नामक परजीवी के वाहक होते हैं। जब यह मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है तो यह परजीवी उसके ब्लड में आकर लिवर में बैठ जाता है और कई दिनों तक लिवर में पड़ेरहने से खुद को मजबूत बना लेता है। इसके बाद वह ब्लड में प्रवेश कर रेड ब्लड सेल्स को संक्रमित करता है। आरबीसी को संक्रमित करने के 72 घंटे के अंदर यह परजीवी आरबीसी के अंदर अपनी जनसंख्या को बढ़ाने लगता है, जिससे नुकसान होता है।

मलेरिया के लक्षण मलेरिया रोग के यह हैं लक्षण तेज बुखार, ठंड लगना, कंपकपी लगना, पसीना आना, सर और मांशपेशियों में दर्द होना, थकान लगना, सीने में दर्द होना और खांसी आना, डायरिया होना और साथ में उल्टी होना, पेट में दर्द होना, मल में खून आना, एनीमिया हो जाना, झटके आना या दौरे पड़ना आदि मलेरिया के लक्षण हैं।

टायफाइड क्या है फिजिशियन डॉ. संतोष कुमार बताते हैं कि टाइफाइड एक जीवाणु संक्रमण है, जिससे तेज बुखार, दस्त और उल्टी हो सकती है। यह जीवाणु साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम (एस टाइफी) के कारण होता है। समय पर जांच व इलाज कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने से खतरा बढ़ने की संभावना रहती है।

टायफाइड के लक्षण टाइफाइड के लक्षण धीरे-धीरे विकसित होने की संभावना होती है। अक्सर बीमार होने के एक से तीन सप्ताह बाद लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार प्रतिदिन बढ़ता है। सिरदर्द, कमजोरी और थकान, मांसपेशियों के दर्द, पसीना आना, सूखी खांसी, भूख न लगना व वजन घटना, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, सूजा हुआ पेट आदि इसके लक्षण हैं। कोट सदर अस्पताल में मलेरिया व टायफाइड के रोजाना औसतन 80 मरीज आ रहे हैं। सभी की पैथोलॉजी जांच कर रिपोर्ट दी जा रही है। चिकित्सक की सलाह पर मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं। यहां मलेरिया व टायफाइड जांच की कीट व दवाएं पर्याप्त उपलब्ध हैं। डॉ. विनोद कुमार सिंह, उपाधीक्षक, सदर अस्पताल फोटो- 11 अगस्त भभुआ- 7 कैप्शन- सदर अस्पताल के इमरजेंसी भवन में स्थित पैथोलॉजी केन्द्र में मंगलवार को सैंपल की जांच करते टेक्निशियन व स्वास्थ्य कर्मी।