Bhabua News: सत्संग और संयम से ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है

चातुर्मास महोत्सव

भभुआ, नगर संवाददाता। चातुर्मास महोत्सव के तहत आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने कहा कि यह संसार क्षणभंगुर और दु:खमय है। इसलिए मनुष्य को समय रहते मोह-माया और अहंकार से स्वयं को मुक्त कर भगवान की भक्ति में मन लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसार का त्याग नहीं, बल्कि कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आसक्ति का त्याग ही वास्तविक वैराग्य है। भगवान के साकार स्वरूप का चिंतन सामान्य मनुष्य के लिए सहज और प्रभावी साधना है। स्वामी जी ने राजा परीक्षित और शुकदेव जी महाराज के संवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए सात सूत्रों जितासन, जितश्वास, जितक्रोध, जिते्दि्ररय, जितआहार, जितव्यवहार और जितसंग को जीवन में अपनाना आवश्यक है। इनका पालन करने से मन, बुद्धि और चित्त स्थिर होकर भगवान में सहज रूप से लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि मूर्ति, विग्रह और भगवान के साकार स्वरूप का दर्शन मन को शीघ्र एकाग्र करता है, जबकि सूक्ष्म ध्यान साधना का उच्च स्तर है, जिसे निरंतर अभ्यास से प्राप्त किया जा सकता है। प्रवचन के दौरान स्वामी जी ने सत्संग की महिमा बताते हुए दो तोतों की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि संगति का प्रभाव मनुष्य के विचार और व्यवहार दोनों पर पड़ता है। जिस प्रकार एक तोता डकैतों की संगति में रहकर हिंसा और लूट की भाषा सीख गया, उसी प्रकार दूसरा ऋषियों के आश्रम में रहकर स्वागत और सेवा का संस्कार ग्रहण कर बैठा। मनुष्य भी जैसी संगति करता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। इसलिए सदैव संतों और सज्जनों का साथ करना चाहिए। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता के अंधानुकरण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आधुनिकता के नाम पर यदि भारतीय संस्कार, मर्यादा और संस्कृति कमजोर पड़ जाए तो यह समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। कैप्शन : भभुआ प्रखंड के परसियां चातुर्मास महोत्सव में श्रीमद्भागवत कथा सुनाते श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज और उनका प्रवचन सुनते श्रद्धालु।