Bhabua News: शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार
Bhabua News: भभुआ नगर थाने की पुलिस ने वार्ड 23 में 40.46 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दिलशाद खान को गिरफ्तार किया। वह भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे रोक लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
Bhabua News: शराब के साथ धंधेबाज को किया गिरफ्तार भभुआ। नगर थाने की पुलिस ने शहर के वार्ड 23 से गुप्त सूचना पर छापेमारी कर 40.46 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दिलशाद खान वार्ड 23 निवासी मोहम्मद इरशाद खान का पुत्र है। एएसआई जगदीश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो धंधेबाज ने भागने का प्रयास किया। लेकिन, उसे पकड़ लिया गया। कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हि.प्र. फोटो- 31 जुलाई भभुआ- 14 कैप्शन- भभुआ शहर के वार्ड 23 से गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को सदर थाना में पुलिस के साथ शराब विक्रेता।
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