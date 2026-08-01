Bhabua News: आसमान निहारते रहे लोग, मुंडेश्वरी में नहीं उतरा हेलीकॉप्टर
Bhabua News: मुंडेश्वरी धाम परिसर में हेली टूरिज्म योजना के जरिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जानी थी। लेकिन पहले शनिवार को कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, जिससे स्थानीय लोग निराश हैं। ग्रामीणों का मानना है कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होगी, लेकिन अब तक कोई हलचल नहीं हुई है।
Bhabua News: हेली टूरिज्म योजना के तहत मुंडेश्वरी धाम परिसर में बनाया गया है हेलीपैड योजना के शीघ्र शुरू होने पर इस मौसम में पर्यटक कर सकते हैं यात्रा (पेज चार) भगवानपुर, एक संवाददाता।
स्थानीय लोगों की निराशा
स्थानीय लोग आसमान निहारते रहे, पर मुंडेश्वरी धाम में हेलीकॉप्टर नहीं उतरा। हेली टूरिज्म योजना के तहत पटना से मुंडेश्वरी तक के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होनी थी। इसके तहत शनिवार व रविवार को पर्यटकों को लेकर हेलीकॉप्टर आना था। इसको लेकर स्थानीय लोग आसमान में देखते रहे, लेकिन सावन मास के प्रथम शनिवार को भी हेलीकॉप्टर नहीं उतरा।
ग्रामीणों की राय
जबकि मुंडेश्वरी धाम परिसर में जिला प्रशासन द्वारा हेलीपैड का निर्माण कराया गया है। ग्रामीणों बिकाऊ प्रसाद व पप्पू तिवारी का कहना है कि मुंडेश्वरी धाम को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किए जाने का निर्णय सरकार ने लिया है। श्रावणी मेला आरंभ होने के बाद लोगों को विश्वास था कि पहले सप्ताह में यह सेवा शुरू हो जाएगी। इसी कारण बाजार, चौक-चौराहों तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में हेलीकॉप्टर को लेकर उत्सुकता बनी रही। लेकिन, कानों तक उसकी आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी।
पर्यटन पर संभावित प्रभाव
ग्रामीणों ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने से मुंडेश्वरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
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