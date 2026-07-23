Bhabua News: मौसम ने दोपहर में ली करवट, शुरू हुई झमाझम बारिश
Bhabua News: भभुआ में दोपहर में झमाझम बारिश हुई, जिससे किसान राहत अनुभव कर रहे हैं और धान की रोपनी में तेजी आएगी। हालांकि, बारिश ने एकता चौक, सदर अस्पताल, और महिला कॉलेज के पास जलभराव की समस्या भी उत्पन्न कर दी है, जिससे लोगों को आमद-रफ्त में दिक्कत हुई है।
Bhabua News: मौसम ने दोपहर में ली करवट, शुरू हुई झमाझम बारिश एकता चौक, सदर अस्पताल, पुलिस लाइन पथ, महिला कॉलेज के पास जलभराव मौसम सुहाना होने से लोगों को मिली राहत, धनरोपनी के काम में भी आएगी तेजी भभुआ, कार्यालय संवाददाता। कैमूर में मौसम ने दोपहर में करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। हालांकि सुबह 7:15 बजे भी रिमझिम बारिश हुई थी। लेकिन, दोपहर 1:50 बजे झमाझम बारिश शुरू हुई। हवा की रफ्तार कमजोर होने की वजह से कभी झमाझम तो कभी रिमझिम और कभी बूंदाबांदी बारिश होती रही। इससे जहां मौसम सुहाना हो गया, वहीं धान की रोपनी में भी तेजी आएगी। वर्षा के पानी ने किसान व आमजनों को राहत दी है। हालांकि बारिश की वजह से भभुआ शहर के एकता चौक, सदर अस्पताल, पुलिस लाइन पथ, महिला कॉलेज के पास जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई। इसके अलावा वार्ड 7, 11, 18, 19 के रास्ते में भी जगह-जगह पानी जमा हो गया।
जलभराव की समस्या
वार्ड सात निवासी बिरजू पटेल ने बताया कि पुलिस लाइन जानेवाली सड़क में पानी जमा होने से लोगों को आने-जाने में दिक्कत हो रही है। वार्ड पार्षद मनोज कुमार सिंह ने बताया कि कचहरी पथ में महिला कॉलेज से सदर अस्पताल तक सड़क पर पानी बहने लगा। अस्पताल के अंदर भी पानी जमा हुआ था। बारिश थमने के एक घंटे में पानी धीरे-धीरे निकल गया। किसान मनोरंजन पांडेय, सिद्धनाथ दुबे, नगीना सिंह, संतोष सिंह ने बताया कि गुरुवार को हुई बारिश से किसानों को लाभ मिला है। इससे धान के पौधों व बिचड़ा का विकास होगा। धनरोपनी में तेजी आएगी। धूप से रोपनीहारों को होनेवाली परेशानी कम होगी। किसान खेत की जुताई कर रोपनी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि अधौरा में दो दिनों से छिटपुट रोपनी शुरू हुई है।
पैदल चलने वालों को कठिनाई
राहगीरों को आने-जाने में हुई दिक्कत शहर की हृदय स्थली एकता चौक, कचहरी रोड में सदर अस्पताल और नगर थाना के समीप जलजमाव के कारण पैदल राहगीरों को पैदल आने-जाने में दिक्कत हुई। शहर के सब्जी मंडी, पुराना बाजार, मुंडेश्वरी सिनेमा हॉल के समीप, चकबन्दी रोड, छावनी मुहल्ला, देवीजी रोड, वीआइपी कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी में भी जहां-तहां पानी जमा हो गया। इससे भी लोगों को परेशानी हुई। गलियों में जमी धूल बन गई कीचड़ सड़क और गलियों में जमी धूल पर वर्षा का पानी पड़ते ही वह कीचड़ में तब्दील हो गई, जिससे पैदल आने-जानेवालों को परेशानी हुई। वह रास्ते में फिसलने के डर से बचकर आ-जा रहे थे। खासकर महिलाओं, बच्चों व वृद्धों के सामने दिक्कत आई। हालांकि बारिश थमने के बाद 3:35 बजे हल्की धूप निकल आई। सबसे ज्यादा पेरशानी अस्पताल, एकता चौक, कचहरी पथ, पुराना प्रखंड कार्यालय पथ में आने-जाने में परेशानी हुई। कैप्शन- भभुआ शहर में गुरुवार की दोपहर में हो रही बारिश का दृश्य और एकता चौक पर जमा पानी और वाहन ले जाते चालक व आतीं छात्राएं।
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