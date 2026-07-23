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Bhabua News: कैमूर के 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्राथमिक उपचार तक नहीं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: कैमूर जिले के 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में मरीजों का प्राथमिक उपचार नहीं हो पाता है। ग्रामीण मरीज इलाज के लिए सदर अस्पताल या पीएचसी में जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी प्रतिदिन नहीं पहुंचते। जिले में 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जहां नियमित टीकाकरण किया जाता है।

Bhabua News: कैमूर के 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्राथमिक उपचार तक नहीं

Bhabua News: तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए सदर या पीएचसी में जाते हैं ग्रामीण मरीज जिले के प्रखंडों में स्थापित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्रतिदिन नहीं पहुंचते कर्मी 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थिति

कैमूर जिले के विभिन्न प्रखण्डों के 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में मरीजों का प्राथमिक उपचार नहीं हो पाता है। तबीयत खराब होने पर इलाज के लिए ग्रामीण मरीज सदर अस्पताल या पीएचसी में जाते हैं। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में प्रतिदिन नहीं स्वास्थ्य कर्मी पहुंचते हैं। कैमूर जिलें में 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्र और 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित हैं। इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में एएनएम पदस्थापित हैं, जहां हर बुधवार व शुक्रवार को नियमित टीकाकरण करते हुए आन्स्वास्थ्य उपकेन्द्र में दो दिन एएनएम द्वारा महिला व बच्चों का नियमित टीकाकरण किया जाता है। इस दिन स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली दी जाती है।

स्वास्थ्य सेवाएं

किसीस्वास्थ्य उप केन्द्रो पर डाक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है। डेढ़ साल पूर्व कैमूर जिले के विभिन्न प्रखण्डों में स्थापित 182स्वास्थ्य उप केन्द्रो में 156 केन्द्रो को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा एचसडब्ल्यूसी पर 147 में से औसतन 120 प्रकार की दवा मरीजों के बीच वितरित की जा रही है। यहां ओपीडी, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी जांच, टेलीमेडिसीन के तहत गम्भीर मरीजो की इलाज, एएनसी जांच, सुगर, ब्लड आदि की जांच की जाती है।

डॉक्टरों की उपलब्धता

जिले के 21 एपीएचसी पर 145 प्रकार की दवाएं उपलब्ध भभुआ। प्रखंडों में स्थापित 21 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 145 प्रकार की दवा मरीजों को दी जा रही है। यहां डाक्टर व आयुष चिकित्सक द्वारा मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर दवा लिखी जाती है। एचपीएचसी पर ओपीडी, एनसीडी स्क्रीनिंग, टीबी जांच, टेलीमेडिसीन के तहत गम्भीर मरीजो की इलाज, एएनसी जांच, सुगर, ब्लड प्रेसर सहित अन्य की जांच की सुविधा उपलब्ध हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर विकास

हि.प्र. कोट जिले के 182 स्वास्थ्य उप केन्द्रों में से 156 को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित कर दिया गया है। शेष 26 स्वास्थ्य उप केन्द्रों में एएनएम को पदस्थापित कर आने वाले मरीजों को दवाएं दी जा रही हैं। यहां नियमित टीकाकरण किया जाता है।

डॉ. विंदेश्वरी रजक, सिविल सर्जन, कैमूर फोटो- 23 जुलाई भभुआ- 3 कैप्शन- रामपुर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को मरीजों की स्वास्थ्य जांच करते चिकित्सक।

सामान्य प्रश्न

कैमूर जिले में कितने स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं?
कैमूर जिले में कुल 26 स्वास्थ्य उपकेन्द्र हैं।
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