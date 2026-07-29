Bhabua News: बीडीओ के निरीक्षण में लापरवाही उजागर, 24 घंटे में मांगा जवाब

Bhabua News: न्यू प्राथमिक विद्यालय दुबौली के प्रधान शिक्षक संतोष कुमार को एमडीएम और ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर रिपोर्ट में अंतर के आरोप में तीन दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें 24 घंटे में जवाब देने का निर्देश दिया गया है। विद्यालय में उपस्थिति में गड़बड़ी पाई गई और मध्याह्न भोजन योजना का संचालन नहीं हुआ।

Bhabua News: न्यू प्राथमिक विद्यालय दुबौली के प्रधान शिक्षक को कारण बताओ नोटिस तीन दिनों तक नहीं पका एमडीएम, ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर रिपोर्ट में अंतर रामपुर, एक संवाददाता। बीडीओ सह बीईओ ऋतु रंजन कुमार ने कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दुबौली के न्यू प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक संतोष कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

कारण बताओ नोटिस उन्हें पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर बिंदुवार जवाब देने का निर्देश दिया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए मामला उच्चाधिकारियों को भेजने की चेतावनी दी गई है। प्रभारी बीईओ ने बताया कि 28 जुलाई की सुबह 9:40 बजे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान प्रधान शिक्षक संतोष कुमार 9:55 बजे विद्यालय पहुंचे।

अनियमितताएँ उन्होंने बताया कि निरीक्षण में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। विद्यालय में कुल 18 छात्र नामांकित हैं। लेकिन विद्यालय में 9 छात्र-छात्राएं ही उपस्थित मिले। ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज उपस्थिति वास्तविक स्थिति से मेल नहीं खा रही है। इससे पूर्व भी विद्यालय की उपस्थिति में गड़बड़ी मिलने की बात सामने आ चुकी है।

मध्याह्न भोजन योजना की जांच मध्याह्न भोजन योजना की जांच में पता चला कि 23, 24 और 25 जुलाई को विद्यालय में एमडीएम का संचालन नहीं किया गया। जबकि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर इन तिथियों में भोजन वितरण की प्रविष्टि दर्ज है। बिना भोजन खिलाए पोर्टल पर की प्रविष्टि बीईओ ने पूछा है कि बिना भोजन कराए पोर्टल पर प्रविष्टि किस आधार पर की गई। विद्यालय में नामांकन बेहद कम होने पर भी बीईओ ने नाराजगी जताई है।

उपस्थिति और नामांकन उन्होंने प्रधान शिक्षक से नामांकन बढ़ाने के लिए अब तक किए गए प्रयासों का साक्ष्य सहित विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए नामांकन की तुलना में कम उपस्थिति, मध्याह्न भोजन योजना का संचालन नहीं करना तथा अभिलेखों में अनियमितता कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।