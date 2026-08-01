Bhabua News: हाटा के विकास के लिए 25 योजनाओं की स्वीकृति मिली

Bhabua News: हाटा शहर के विकास के लिए 25 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस पर करीब चार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें नाली-गली के निर्माण के अलावा, काली स्थान पर 70 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है। बाजार में सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है, जिसे जल्द प्राथमिकता दी जाएगी।

Bhabua News: शहर की विकास योजनाओं पर एक सप्ताह में शुरू करा दिया जाएगा काम, एजेंसी को नगर पंचायत प्रशासन ने दिया कार्यादेश गली-नाली के निर्माण पर करीब चार करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च पहले की 13 योजनाओं का काम पूरा, दो पर चल रहा निर्माण कार्य (पेज चार की लीड खबर) चैनपुर, एक संवाददाता।

हाटा शहर के विकास की योजनाएं हाटा शहर के विकास के लिए 25 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है। इनमें अधिकतर नाली-गली निर्माण की योजनाएं हैं। इन योजनाओं पर एक सप्ताह में काम शुरू करा दिया जाएगा। हालांकि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 15 में से 13 योजनाएं पूर्ण करा ली गई हैं। अभी हाटा शहर के वार्ड आठ एवं नौ में काम चल रहा है, जिसे एक सप्ताह में पूरा कर लिए जाने की संभावना है। इसकी जानकारी नगर पंचायत के मुख्य पार्षद रमेश जायसवाल ने दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में शहर के विकास को लेकर चयनित 25 योजनाओं पर काम करने के लिए एजेंसी का चयन कर कार्यादेश दे दिया गया है। इन योजनाओं पर लगभग चार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें शहर के विभिन्न वार्डों में छूटे नाली एवं गली का कार्य किया जाना है, जिसका रोड मैप तैयार है। हाटा शहर के काली स्थान के पास 70 लाख रुपए की लागत से पुस्तकालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो संसाधनों से युक्त होगा। निर्माण के लिए एक कंपनी को कार्यादेश दिया जा चुका है जो अपना काम कर रही है। हाटा शहर में छात्रों को पढ़ने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुस्तकालय भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण होने से हाटा शहर के अलावा आसपास के क्षेत्र से भी छात्र अध्ययन करने आ सकते हैं। पुस्तकालय में पत्र-पत्रिका के अलावा महापुरुषों की जीवनी, प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तकों की खरीद अलग राशि से की जाएगी। आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने हाटा शहर के लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया था। अब उन समस्याओं के समाधान के लिए योजनाओं पर काम करना शुरू किया गया है।

सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता खल रही बाजार में शौचालय की समस्या नगर पंचायत प्रशासन ने हाटा शहर के मुख्य बाजार में सामुदायिक शौचालय का निर्माण नहीं कराया है। इससे बाजार करने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को बाजार करने आए शिवमूरत राम व जयराम बिंद ने कहा कि जब उन्हें इसकी जरूरत महसूस होती है, तब बाजार से दूर जाना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और युवतियों को होती है। हालांकि मुख्य पार्षद का कहना है कि शौचालय निर्माण के लिए हाटा मार्केट के पास जमीन चिन्हित की गई है। इस जगह पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा, जिससे लोगों को समस्या नहीं होगी।

जलनिकासी की समस्या जलजमाव से होती है परेशानी बारिश होने के बाद हाटा शहर में जगह-जगह जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हाटा शहर में जलनिकासी का अभी मुकम्मल प्रबंध नहीं किया गया है। हाटा शहर के राजीव कुमार का कहना है कि नाली निर्माण से जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं होगा। बड़े नालों का निर्माण कर नालियों को उसमें जोड़ना होगा और उचित जगह पर पानी का गिराना है। जिस जगह पानी किया जाएगा, वहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाना भी जरूरी है। अतिक्रमण से जाम होती है सड़क हाटा बाजार में अतिक्रमण से अक्सर रोड जाम की समस्या उत्पन्न होती है। शहर में वेंडिंग जोन या पार्किंग जाने नहीं बनाने से ठेला-खोमचा वाले जहां-तहां दुकान लगा रहे हैं। बाजार में खरीदारी करने आए लोग बाइक भी अपनी सुविधा के अनुसार खड़ी कर दे रहे हैं। बस स्टैंड नहीं होने से बस, ऑटो, जीप, टेकर, ई रिक्शा भी यत्र-तत्र खड़ा कर यात्रियों को सवार करने व उतारने का काम चालक कर रहे हैं।

हाटा शहर के विकास की नई योजनाएं कोट हाटा शहर के विकास के लिए 25 नई योजनाओं का चयन किया गया है। इनमें नाली-गली निर्माण की योजनाएं शामिल हैं। एजेंसी को कार्यादेश दे दिया गया है। अगले सप्ताह से निर्माण शुरू हो जाएगा। इन योजनाओं पर करीब चार करोड़ रुपए खर्च होंगे। रमेश जायसवाल, मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, हाटा फोटो- 01 अगस्त भभुआ- 8 कैप्शन- चैनपुर प्रखंड के हाटा शहर में शनिवार को अतिक्रमण की वजह से सड़क पर लगे जाम में फंसे वाहन।