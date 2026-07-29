Bhabua News: बालेश्वर घाट सत्संग आश्रम में भजन-कीर्तन का आयोजन
Bhabua News: रामपुर में गुरु पूर्णिमा पर बालेश्वर घाट नौहट्टा में भव्य भजन-कीर्तन, सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। साधु-संतों ने गुरु की महिमा का वर्णन किया और श्रद्धालुओं ने भक्ति और श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।
Bhabua News: सत्संग और भंडारे में विभिन्न गांवों के काफी महिला-पुरुषों ने लिया भाग गुरु पूर्णिमा पर हुए कार्यक्रम में साधु-संतों ने गुरु महिमा पर किया बखान (पेज चार) रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड के सत्संग आश्रम बालेश्वर घाट नौहट्टा में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर भव्य भजन-कीर्तन, सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धा और भक्ति के माहौल में साधु-संतों एवं श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया।
समारोह का उद्देश्य
संत-महात्माओं ने सत्संग के माध्यम से गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए आध्यात्मिक जीवन का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है। गुरुजनों का आदर करना हमारा संस्कार है। भजन-कीर्तन से पूरा आश्रम परिसर भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। प्रखंड के अलावा जिले के विभिन्न क्षेत्रोंं से भी बड़ी संख्या में संत, महात्मा और श्रद्धालु आश्रम पहुंचे और कार्यक्रम में भाग लिए।
सामाजिक समर्पण
कार्यक्रम के उपरांत आयोजित भंडारे में संत-महात्माओं एवं श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में समाधि स्थल एवं तैलचित्र पर संत-महात्माओं ने पुष्पमाला और अंगवस्त्र अर्पित कर श्रद्धापूर्वक पूजन-अर्चन किया गया। इस मौके पर महात्मा शंकरानंद, महात्मा रामेश्वरानंद, महात्मा विवेकानंद, सुनील सिंह, धर्मपाल सिंह, उमाकांत चंद्रवंशी, वीरेंद्र पासवान सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्तगण उपस्थित रहे।
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