Bhabua News: संगीत साधकों ने गुरुजनों की आराधना कर लिया आशीर्वाद

Bhabua News: सवेरा संगीत साधना केंद्र में हुआ गुरु पूजन उत्सव, गुरु-शिष्य परंपरा को किया नमन संगीत साधना के साथ ईश्वर की आराधना कर शिष्यों ने गुरुओं के प्रति जताई श्रद्धा भभुआ, नगर संवाददाता। गुरु पूर्णिमा पर सवेरा संगीत साधना केंद्र में श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला।

यहां गुरु पूजन उत्सव का आयोजन कर संगीत के नन्हे-मुन्ने शिष्यों ने अपने गुरु पंडित आनंद शंकर त्रिपाठी एवं सर्वजीत सवेरा की विधिवत आराधना की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। शिष्यों ने ईश्वर साधना के साथ संगीत साधना कर गुरु-शिष्य परंपरा के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की। कार्यक्रम में गुरुजनों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है।

गुरु का महत्व

गुरु अपने ज्ञान, अनुभव और संस्कारों से शिष्यों के जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। संगीत की साधना में गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद विशेष महत्व रखता है। मौके पर सत्या शंकर, वैभवी, परिधि भारद्वाज, सुमित्रा, आयुष, अनोखी, आदित्य, आरवी, सलीका, पवन, केशव, श्याम प्यारे, समीर, सुमन चौबे, श्रुति, कृष्णा, सच्चिदानंद, अभिजीत, गरिमा, अनुपम सिंह, शिवांश राय, प्रसून, अदिति, आरोही, दीपक, नवीन, माधव, राजकुमार सहित कई शिष्य-शिष्याएं शामिल हुए। अन्य विद्यालयों और संगीत संस्थानों में भी गुरु पूजन एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किए गए। विद्यार्थियों और संगीत साधकों ने गुरुजनों का सम्मान कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। फोटो- 29 जुलाई भभुआ- 12 कैप्शन- शहर के सवेरा संगीत साधना केंद्र में बुधवार को गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुओं के साथ संगीत के साधक बच्चे।