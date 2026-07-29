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Bhabua News: पूर्णिमा पर शिष्यों ने की गुरु की पूजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: (पेज चार सिंगल) प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथिन का उपयोग प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथिन का उपयोग प्रतिबंध के बाद भी पॉलीथिन का उपयोग

Bhabua News: पूर्णिमा पर शिष्यों ने की गुरु की पूजा

Bhabua News: (पेज चार सिंगल) भगवानपुर। प्रखंड मुख्यालय सहित विभिन्न गांव में बुधवार को गुरु पूर्णिमा परंपरागत ढंग से मनाई गई। शिव शिष्यों ने जहां शिवालयों दर्शन-पूजन किया, वहीं दूसरी ओर स्कूलों में छात्र-छात्राओं द्वारा शिक्षकों को उपहार भेंट किया।

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पॉलीथिन का उपयोग

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सामान्य प्रश्न

गुरु पूर्णिमा कब मनाई गई?
गुरु पूर्णिमा बुधवार को मनाई गई।
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