Bhabua News: मंगला आरती के साथ मुंडेश्वरी धाम में शुरू हुआ श्रावणी मेला

Bhabua News: शुक्रवार से श्रावणी मेला शुरू हुआ, जिसमें 10 हजार भक्तों ने चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सुरक्षा, पेयजल, शौचालय, और आवासन की सारी सुविधाएं भक्तों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं। महिलाएं मंगल गीत गाते हुए परिक्रमा कर रही थीं। मेले में चिकित्सा शिविर, दुकानें और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है।

Bhabua News: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, सुरक्षा, आवासन, प्रकाश का किया गया है पुख्ता प्रबंध हर बैरियर, मंदिर व धाम परिसर पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी तैनात मुंडेश्वरी धाम में भक्तों ने चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव का किया जलाभिषेक (पेज चार की लीड खबर) भगवानपुर, एक संवाददाता।

श्रावणी मेला शुरू देश के अतिप्राचीन मंदिरों में शामिल मां मुंडेश्वरी धाम में बुधवार से मंगला आरती करने के साथ श्रावणी मेला शुरू हुआ। यह मेला पूरे सावन माह चलेगा। मेला के प्रथम दिन मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में स्थित चतुर्मुखी महामंडलेश्वर महादेव की करीब 10 हजार भक्तों ने पूजा-अर्चना व जलाभिषेक किया। मां मुंडेश्वरी धार्मिक न्यास समिति के सचिव अशोक सिंह ने दी और बताया कि प्रधान पुजारी उमेश मिश्र व सहायक पुजारियों द्वारा बाबा भोलेनाथ, मां मुंडेश्वरी और श्रीगणेश की पूजा-अर्चना व आरती के बाद मंदिर का द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। सावन के पहले दिन पंवरा पहाड़ी हर-हर महादेव के जयकारे से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने मां मुंडेश्वरी के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक और माता रानी का दर्शन-पूजन किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए मां मुंडेश्वरी मंदिर की परिक्रमा की। आरती के बाद जैसे ही मंदिर का पट खुला, शिव भक्त दर्शन के लिए गर्भगृह में प्रवेश करने लगे।

सुरक्षा इंतजाम और धार्मिक कार्य समिति के सचिव ने बताया कि मेला परिसर में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। भगवानपुर थाने की पुलिस के अलावा निजी गार्ड को भी तैनात किया गया है। मेडिकल टीम द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। फूल, माला, प्रसाद, चुनरी, नारियल, चाय, नाश्ता, भोजन आदि की 200 से भी अधिक दुकानें सजी हैं। मेला परिसर में स्वच्छता का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसको लेकर धाम परिसर के दुकानदारों व श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है। चार धर्मशाला व विवाह मंडप में मुफ्त आवासन उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, प्रकाश, सफाई, सुरक्षा आदि का प्रबंध किया गया है। मेले में कई राज्यों के श्रद्धालु आते हैं। उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है।

धर्मशालाएं और अन्य सुविधाएं धाम तक जानेवाले सड़क व सीढ़ी मार्ग को सुगम बनाया गया है। वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। दूर-दरागत से आनेवाले श्रद्धालुओं के लिए चार धर्मशाला और विवाह भवन में आवासन का प्रबंध किया गया है। सचिव ने बताया कि दुकानदारों से कहा गया है कि बासी चीजों की बिक्री नहीं करें। बिना प्याज व लहसून की खाद्य सामग्री हीं बेचें। थोड़ी देर हुई, पर दर्शन-पूजन ठीक से हो गया मुंडेश्वरी धाम आए गाजीपुर के प्रेम प्रकाश, पुत्र राजेश सिंह, सासाराम के उपेंद्र यादव, सोनभद्र की नेहा सिंह, उमेश्वर सिंह ने बताया कि भीड़ की वजह से थोड़ी देर हुई, पर भोले बाबा, श्रीगणेश और मां मुंडेश्वरी का दर्शन-पूजन अच्छे से हो गया। मंदिर के गर्भ गृह में तीनों देवी-देवता हैं। मूर्तियों की सजावट की गई सावन मास के प्रथम दिन सोमवार को मां मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भ गृह में माता रानी के साथ अन्य विराजमान मूर्तियों की सजावट की गई है, जिसमें चतुर्मुख महामंडलेश्वर महादेव, श्रीगणेश भगवान की मूर्ति शामिल हैं। पूजा करने के बाद भक्तजन मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे। नारियल की बली दे रहे थे। हवन कुंड के पास भी भक्तों की भीड़ लगी थी। कुछ भक्त पेड़ के छाया में बैठ आराम कर रहे थे। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 1 कैप्शन- भगवानपुर के मुंडेश्वरी धाम में श्रावणी मेला के प्रथम दिन गुरुवार को मां मुंडेश्वरी मंदिर में स्थित चतुर्मुखी महादेव की पूजा करने के लिए कतार में खड़ी महिला श्रद्धालु। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 2 कैप्शन- श्रावणी मेला के प्रथम दिन गुरुवार को मुंडेश्वरी धाम के गर्भगृह में स्थित सजाए गए चतुर्मुखी महादेव। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 3 कैप्शन- श्रावणी मेला के प्रथम दिन गुरुवार को शहर के पुलिस लाइन स्थित डाकेश्वर महादेव की पूजा करतीं महिलाएं। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 4 कैप्शन- श्रावणी मेला के प्रथम दिन गुरुवार को मुंडेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में पूजा करने पहुंचे श्रद्धालु.