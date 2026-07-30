Bhabua News: जालसाजी कर 4.50 लाख रुपये हड़पने का केस दर्ज

Bhabua News: जालसाजी कर 4.50 लाख रुपये हड़पने का केस दर्ज
Bhabua News: भभुआ के जमुआंव गांव में एक व्यक्ति ने जालसाजी के माध्यम से 4.50 लाख रुपये हड़पने का मामला दर्ज कराया है। आरोप है कि धीरज तिवारी ने अपनी पत्नी का आभूषण छुड़ाने के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने के बाद जब पीड़ित ने अपना पैसा मांगा, तो धीरज ने देने से इनकार कर दिया।
Bhabua News: आवेदन में जमीन बेचकर कर्ज के रूप में पैसा दिलवाने की लिखी बात बैंक से पत्नी का आभूषण छुड़ाने के लिए आरोपित ने लिया है पैसा (पेज चार) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर थाना क्षेत्र के जमुआंव गांव निवासी एक व्यक्ति ने जालसाजी से 4.50 लाख रुपया हड़पने का मुकदमा थाने में दर्ज कराया है। भभुआ थाना में गुरुवार को जमुआंव निवासी संजय पांडेय ने आवेदन दिया, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आवेदन में लिखा गया है कि उसके गांव के ही धीरज तिवारी अपने पत्नी का बैंक से गहना छुड़ाने के लिए उससे पैसे की मांग कर रहा था।
आवेदन में कहा गया है कि उसने अपनी जमीन चंदन यादव को बेचने के लिए ठीक किया। जमीन की कीमत 4.50 लाख रुपये लगी। धीरज के अनुनय-विनय पर उसने चंदन यादव से 4.50 लाख रुपए धीरज तिवारी को दिलवा दिया। जब मैं पैसा मांगने के लिए गया, तो धीरज पैसा देने से इनकार कर दिया। इस मामले में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जांच के दौरान दूसरे पक्ष से पूछताछ करेगी।
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