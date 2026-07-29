Bhabua News: वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल
Bhabua News: भभुआ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए। घायलों में मोती गुप्ता, कृष्णा कुमार, सुखराम पाण्डेय और एक अन्य कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में इलाज शुरू किया।
Bhabua News: वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए। घायलों में समहुता के मोती गुप्ता, मोहनियां के कृष्णा कुमार, भभुआ शहर के वार्ड 13 निवासी सुखराम पाण्डेय व पंची गांव के कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के चिकित्सक ने घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज किया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हि.प्र. कैप्शन- वाहन दुर्घटना के बाद बुधवार को भभुआ के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने के लिए भर्ती घायल युवक।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।