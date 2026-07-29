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Bhabua News: वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: भभुआ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए। घायलों में मोती गुप्ता, कृष्णा कुमार, सुखराम पाण्डेय और एक अन्य कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने इमरजेंसी वार्ड में अस्पताल में इलाज शुरू किया।

वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल
वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल

Bhabua News: वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल भभुआ। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुई वाहन दुर्घटनाओं में चार लोग घायल हो गए। घायलों में समहुता के मोती गुप्ता, मोहनियां के कृष्णा कुमार, भभुआ शहर के वार्ड 13 निवासी सुखराम पाण्डेय व पंची गांव के कृष्णा कुमार शामिल हैं। सभी घायलों को सदर अस्पताल में लाया गया। अस्पताल के चिकित्सक ने घायलों को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर इलाज किया। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। हि.प्र. कैप्शन- वाहन दुर्घटना के बाद बुधवार को भभुआ के सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कराने के लिए भर्ती घायल युवक।

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