Bhabua News: स्वतंत्रता दिवस पर अधौरा में होगा फुटबॉल मैच

Bhabua News: अधौरा के न्यू स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस पर फुटबॉल मैच होगा। इस आयोजन की तैयारियों पर मंगलवार को नव युवक संघ कमेटी की बैठक हुई। इसमें प्रतियोगिता की रूपरेखा, खिलाड़ियों के पंजीकरण, और अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को प्रोत्साहित करना है।

Bhabua News: न्यू स्टेडियम में आयोजन को लेकर हुई बैठक, तैयारियों पर बनी रणनीति ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा मंच, युवाओं में बढ़ेगा खेल के प्रति उत्साह (युवा पेज) अधौरा, एक संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस पर अधौरा के न्यू स्टेडियम में फुटबॉल मैच होगा। इसके आयोजन को लेकर मंगलवार को न्यू स्टेडियम स्थित कार्यालय में नव युवक संघ कमेटी अधौरा की बैठक हुई। अध्यक्षता श्रवण यादव ने की। आयोजक लव यादव ने प्रतियोगिता की तैयारियों और आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की। मुकाबला अधौरा फुटबॉल क्लब और देवरी फुटबॉल क्लब के बीच होगा।

बैठक में चर्चा बैठक में मैदान की साफ-सफाई व सजावट, खिलाड़ियों के पंजीकरण, रेफरी एवं निर्णायक की व्यवस्था, खेल सामग्री, पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा समेत दर्शकों के लिए सुविधाओं पर विचार-विमर्श किया गया। जिला फुटबॉल संयोजक शौकत अली गद्दी ने कहा कि सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में ऐसे आयोजन युवाओं के लिए प्रेरणादायक हैं। खेल से अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है।

आयोजन का उद्देश्य आयोजक ने कहा कि कमेटी का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को उचित मंच देना और युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करना है। अध्यक्ष श्रवण यादव ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाली प्रतियोगिता में सभी से सहयोग की अपील की। बैठक में बीडीओ रविन्द्र कुमार, मोहम्मद इम्तियाज, शिवधार यादव, मोहम्मद अजहरूद्दीन, रामजी सोनी, मुखलाल, पप्पू यादव, मोहम्मद आबिद, पिंटू कुमार, सुभाष कुमार, अशरफ अली मौजूद थे। फोटो : 11 अगस्त भभुआ- 6 कैप्शन : अधौरा के न्यू स्टेडियम के कार्यालय में मंगलवार को बैठक के बाद शामिल आयोजनकर्ता एवं अन्य।