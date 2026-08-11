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Bhabua News: अंकेक्षण विभाग ने शहर में निकाली तिरंगा यात्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को भभुआ में जिला अंकेक्षण कार्यालय द्वारा तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। यह यात्रा कचहरी पथ से देवी जी रोड तक गई, जिसमें अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। यात्रा का नेतृत्व जिले के अंकेक्षण पदाधिकारी नंद किशोर ने किया। इस अवसर पर नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया।

Bhabua News: अंकेक्षण विभाग ने शहर में निकाली तिरंगा यात्र

Bhabua News: कचहरी पथ से देवी जी रोड तक निकली तिरंगा यात्रा में लगे नारे सहकारिता कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया नुक्कड़ नाटक भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान के तहत मंगलवार को जिला अंकेक्षण कार्यालय (सहयोग समितियां) द्वारा शहर में तिरंगा यात्रा निकाली गयी। जिला अंकेक्षण पदाधिकरी नंद किशोर के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल विभागीय अधिकारी व कर्मी शहर के कचहरी पथ से होते हुए देवी जी रोड तक गए। वह हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम, भारत माता की जय आदि नारे लगा रहे थे। जिला अंकेक्षण पदाधिकरी ने बताया कि वंदे मातरम के 150वां वर्ष पूरा होने पर विभाग के निर्देश पर तिरंगा यात्रा निकाली गयी।

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तिरंगा यात्रा में वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी संजीव कुमार, राणा कुमार सिंह, वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी राधेश्याम निराला, अंकेक्षण पदाधिकारी अनुराधा कुमारी, पूजा कुमारी, अंशुप्रिया, कार्यपालक सहायक सुमन कुमारी, सहकारिता विभाग के प्रधान लिपिक राधेश्याम ठाकुर आदि ने भाग लिया। इधर, हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिला सहकारिता कार्यालय परिसर में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। फोटो-11 अगस्त भभुआ- 8 कैप्शन- भभुआ शहर के देवी जी रोड में मंगलवार को निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल जिला अंकेक्षण पदाधिकरी नंद किशोर व कर्मी।

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