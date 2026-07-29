Bhabua News: तकनीकी ज्ञान के साथ वित्तीय साक्षरता भी जरूरी: प्राचार्य

Bhabua News: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को वित्तीय नियोजन, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट निवेश और धन प्रबंधन की जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. सन्नी चन्द्रा ने किया। मुख्य वक्ता सार्थक पांडेय ने वित्तीय अनुशासन और विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

Bhabua News: राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित वित्तीय नियोजन, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट निवेश, धन प्रबंधन के बारे में बताया (युवा पेज) भभुआ, नगर संवाददाता। भगवानपुर के जैतपुर कला स्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के स्मार्ट क्लास कक्ष में वित्तीय साक्षरता विषय पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के संघ (एएमएफआई) के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों को वित्तीय नियोजन, बचत, निवेश और धन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सन्नी चन्द्रा ने किया। प्राचार्य ने कहा कि वर्तमान प्रतिस्पर्धा दौर में विद्यार्थियों के लिए तकनीकी ज्ञान के साथ वित्तीय साक्षरता भी बेहद आवश्यक है। उन्होंने छात्रों से सोच-समझकर वित्तीय निर्णय लेने, नियमित बचत करने और निवेश के प्रति जागरूक रहने की अपील की।

मुख्य वक्ता की जानकारी मुख्य वक्ता भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया के एमबीए छात्र सार्थक पांडेय ने विद्यार्थियों को वित्तीय नियोजन, म्यूचुअल फंड, स्मार्ट निवेश, वित्तीय अनुशासन और धन प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं की व्यावहारिक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत विद्यार्थियों को एनआईएसएम एवं सेबी प्रमाणन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। यह प्रमाण पत्र वित्तीय क्षेत्र में मान्यता प्राप्त होने के साथ विद्यार्थियों के बायोडाटा को मजबूत करने और प्लेसमेंट में उपयोगी साबित हो सकते हैं। कार्यक्रम में अधिष्ठाता (शैक्षणिक) डॉ. रजनेश कुमार, ईसीई विभागाध्यक्ष डॉ. ऋषि निगम, कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियंत्रण विभागाध्यक्ष डॉ. अजय कुमार, प्रो. आशुतोष तिवारी उपस्थित रहे। संचालन एवं समन्वय स्टार्टअप सेल के समन्वयक निहाल कुमार ने किया।