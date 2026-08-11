Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा
Bhabua News: चैनपुर के एक गांव में महिला पर फब्ती कसने के विरोध में मनचलों ने 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी और उनके पिता को पीटा। पीड़ितों ने चैनपुर थाना में आवेदन देने का विचार किया है। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा, और थानाध्यक्ष ने आवेदन आने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा चैनपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मनचलों ने पिता-पुत्र की पिटाई कर घायल कर दिया। घायलों में 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी एवं उसके पिता आस मोहम्मद अंसारी शामिल हैं। मामले में चैनपुर थाना में आवेदन देने की बात कही जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि कुछ बदमाश उनके घर की महिलाओं पर फब्ती कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 वैन की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा। थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि थाने में अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।
घायल द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कैप्शन- चैनपुर में महिला पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मंगलवार को मारपीट के बाद भभुआ सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती घायल।
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