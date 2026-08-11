Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
Follow us on Google News
share

Bhabua News: चैनपुर के एक गांव में महिला पर फब्ती कसने के विरोध में मनचलों ने 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी और उनके पिता को पीटा। पीड़ितों ने चैनपुर थाना में आवेदन देने का विचार किया है। पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा, और थानाध्यक्ष ने आवेदन आने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा
फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा

Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा चैनपुर। थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मनचलों ने पिता-पुत्र की पिटाई कर घायल कर दिया। घायलों में 22 वर्षीय मुशर्रफ अंसारी एवं उसके पिता आस मोहम्मद अंसारी शामिल हैं। मामले में चैनपुर थाना में आवेदन देने की बात कही जा रही है। पीड़ितों का कहना है कि कुछ बदमाश उनके घर की महिलाओं पर फब्ती कर रहे थे। विरोध करने पर मारपीट की। सूचना मिलने पर डायल-112 वैन की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सदर अस्पताल भभुआ भेजा। थानाध्यक्ष विजय प्रसाद ने बताया कि थाने में अभी तक आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:Bhabua News: फब्ती का विरोध करने पर पिता-पुत्र को पीटा

घायल द्वारा आवेदन दिए जाने के बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कैप्शन- चैनपुर में महिला पर फब्ती कसने का विरोध करने पर मंगलवार को मारपीट के बाद भभुआ सदर अस्पताल में इलाज कराने के लिए भर्ती घायल।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chainpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।