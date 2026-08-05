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Bhabua News: वितरणी में नहीं पहुंचा पानी, किसान मोटर चलाकर कर रहे रोपनी की तैयारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भभुआ
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Bhabua News: पेज चार की खबर पेज चार की खबर वितरणी में नहीं पहुंचा पानी, किसान मोटर चलाकर कर रहे रोपनी की तैयारी रामपुर, एक संवाददाता।

Bhabua News: वितरणी में नहीं पहुंचा पानी, किसान मोटर चलाकर कर रहे रोपनी की तैयारी

Bhabua News: पेज चार की खबर वितरणी में नहीं पहुंचा पानी, किसान मोटर चलाकर कर रहे रोपनी की तैयारी रामपुर, एक संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में दुर्गावती जलाशय परियोजना की बायीं तट मुख्य नहर से निकली सबार वितरणी में अब तक पानी नहीं पहुंचने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है।

किसान परेशान

धान रोपनी के मौसम में किसान मोटर और डीजल पंपसेट के सहारे खेतों में पानी भरकर किसी तरह रोपाई का कार्य कर रहे हैं, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। सिंचाई विभाग द्वारा किसानों को समय पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बायीं तट मुख्य नहर से लालापुर गांव के पास से निकली सबार वितरणी की खुदाई कराई गई थी। यह वितरणी अमांव, मझियांव और सबार होते हुए लोहदी बधार तक जाती है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई होनी है। लेकिन वितरणी में अब तक पानी नहीं छोड़े जाने से इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है।

मरम्मत की मांग

सबार गांव के किसान सुरेश पासवान, बंटी जायसवाल और दु:खी मल्लाह ने बताया कि वितरणी की खुदाई हुए पांच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। लेकिन आज तक नियमित रूप से पानी नहीं पहुंच सका। उनका कहना है कि गांव के ऊपर कई स्थानों पर वितरणी टूट गई है, जिसके कारण पानी आगे नहीं पहुंच पाता। इसकी मरम्मत कराने और वितरणी में पानी छोड़ने की मांग कई बार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसानों ने बताया कि यदि शीघ्र वितरणी की मरम्मत कर उसमें पानी नहीं छोड़ा गया तो उन्हें महंगे डीजल और बिजली से मोटर चलाकर सिंचाई करनी पड़ेगी, जिससे खेती की लागत काफी बढ़ जाएगी। किसानों ने विभाग से अविलंब टूटे हिस्सों की मरम्मत कर वितरणी में पानी छोड़ने की मांग की है, ताकि धान की रोपनी समय पर पूरी हो सके और किसानों को राहत मिल सके। फोटो परिचय 5-भभुआ-13-रामपुर प्रखंड के सबार बधार में सुखी पड़ी वितरणी

सामान्य प्रश्न

किसान किस तरह से रोपाई कर रहे हैं?
किसान मोटर और डीजल पंपसेट के सहारे खेतों में पानी भरकर किसी तरह रोपाई का कार्य कर रहे हैं।
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