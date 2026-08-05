Bhabua News: कैमूर में खाद की कालाबजारी पर प्रशासन मौन, किसान बेचैन

Bhabua News: पेज चार की लीड खबर पेज चार की लीड खबर कैमूर में खाद की कालाबजारी पर प्रशासन मौन, किसान बेचैन सरकार द्वारा निर्धारित 1350 की

Bhabua News: पेज चार की लीड खबर कैमूर में खाद की कालाबजारी पर प्रशासन मौन, किसान बेचैन सरकार द्वारा निर्धारित 1350 की जगह जिले में 2100 रुपए बोरी बिक रहा डीएपी खाद किसानों ने कहा जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहा जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के पदाधिकारी ग्राफिक्स 1350 रुपये बोरी निर्धारित है डीएपी का सरकारी दर 266 रुपये बोरी सरकार ने तय किया है यूरिया का दाम कैमूर जिले में उर्वरक की उपलब्धता उर्वरक का नाम - उपलब्धता एमटी में यूरिया - 13430 डीएपी - 1287 एनपीके - 2139 भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। खरीफ फसल की खेती के लिए पहले सिंचाई की समस्या से जूझने वाले कैमूर के किसान अब उर्वरक की कालाबजारी की मार झेल रहे हैं।

खाद की कालाबजारी जिले में हो रही खाद की कालाबजारी पर प्रशासन मौन है, वही किसान बेचैन दिख रहे है। अन्नदाता सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खाद की खरीदारी कर फसल में खाद डालने के लिए बाजारों में दर-दर की ठोकर खाद रहे है। सरकार ने यूरिया की कीमत 266 रुपये एवं डीएपी का कीमत 1350 रुपये निर्धारित किया है। लेकिन, जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के अफसरों की अनदेखी के कारण जिले में 266 की बजाय 320 रुपये यूरिया व करीब 1350 की जगह 2000 से लेकर 2100 रुपये बोरी डीएपी खाद市场 में बिक रही है। सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दाम पर खाद की बिक्री होने से किसान काफी परेशान दिख रहे हैं। किसान अनिल दुबे, महेन्द्र तिवारी व सुमित कुमार सिंह ने बताया कि खरीफ फसल की खेती में हमलोग सिंचाई की समस्या से जूझ ही रहे थे। अब यूरिया व डीएपी खाद की कालाबजारी से और ज्यादा परेशान हो गए हैं। उक्त किसानों ने बताया कि सरकार ने हम किसानों को उचित दाम पर उर्वरक मुहैया कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन व कृषि विभाग को सौंपी है। लेकिन अधिकारी खाद की कालाबजारी रोकने के दिशा में ठोस पहल नहीं कर रहे है। यही कारण है कि जिले में सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक दाम पर खाद की बिक्री हो रही है। किसान रामाशंकर सिंह व अशोक तिवारी ने यह बताया कि हमलोग धान की रोपनी कर लिए है अब फसल में खाद डालने की बारी है। दुकानदार खाद की कमी बताकर मनमाने ढंग से अधिक दाम पर बेच रहे हैं। इन किसानों ने कहा कि जिला प्रशासन को इसपर कड़ा एक्शन लेना चाहिए।

किसानों का आक्रोश कई किसानों ने यह भी कहा कि अगर जिला प्रशासन व कृषि विभाग के पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते तो हम किसानों को बाजारों में समय पर आवश्यकता अनुसार निर्धारित दर पर खाद मील जाता। किसान मनोज कुमार सिंह, संतोष सिंह व रामाशंकर बिन्द ने बताया कि हम किसान कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिले में खाद की कालाबजारी की समस्या को दुर करने के लिए डीएम से मिलकर गुहार लगाएंगे, ताकि हम किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खाद मुहैया हो सके। जिले के किसानों में बढ़ रहा आक्रोश भभुआ। खाद की कालाबजारी को लेकर जिले के किसानों में शासन प्रशासन के विरूद्ध आक्रोश दिनोंदिन बढते जा रहा है। अगर प्रशासन द्वारा कड़ा एक्शन लेते हुए खाद की कालाबजारी पर रोक नहीं लगाई गई तो किसान आंदोलित हो सकते हैं। किसान संजय उपाध्याय, मुकेश तिवारी, सुदर्शन सिंह एवं रामसूरत सिंह ने बताया कि दो-चार दिनों के अंदर प्रशासन व कृषि विभाग द्वारा निर्धारित दर पर खाद की बिक्री नहीं कराई गई तो हम किसान कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। उक्त किसानों ने यह भी कहा कि प्रशासनिक उपेक्षा के कारण हर साल खरीफ एवं रबी फसल की खेती के दौरान जिले में अधिक दाम पर खाद की बिक्री होती है।

बिस्कोमान केन्द्रों पर भीड़ भभुआ। डीएपी व यूरिया खाद के लिए जिले में स्थित बिस्कोमान केन्द्रों एवं इफको के ई बाजार उर्वरक दुकानों पर किसानों की भीड़ लग रही है। जिले के मोहनियां व रामगढ़ में बिस्कोमान के उर्वरक दुकान पर तो किसानों ने हंगामा तक किया था। सूचना पर पहुंची एसडीएम व स्थानीय थाने की पुलिस ने किसानों को समझककर शान्त कराई। किसानों का कहना था कि हमलोग सुबह से ही बिना कुछ खाए कतार में खड़े हैं, अबतक खाद नहीं मिला। यह तो एक उदाहरण है ऐसी ही स्थिति जिले में स्थित अन्य बिस्कोमान के दुकानों पर भी किसानों की लंबी कतार देखने को मिल रही है।

उत्तर प्रदेश से खाद की खरीदारी उत्तर प्रदेश से खाद ला रहे कैमूर के किसान भभुआ। कैमूर जिले के यूपी से सटे सीमावर्ती इलाके चांद, दुर्गावती, रामगढ़ व नुआँव प्रखंड के अधिकांशत किसान उत्तर प्रदेश के बाजारों से जाकर डीएपी व यूरिया खाद खरीदकर ला रहे है। किसान अजय सिंह, सुरेन्द्र पांडेय, मनोज तिवारी व रामएकबाल सिंह ने बताया कि जिले के बाजारों में महगें दाम पर खाद मिल रहा है, इसलिए हम किसान बगल में स्थित उत्तर प्रदेश के बाजार से खाद खरीदकर लाकर फसल में छिड़काव कर रहे है।

कृषि विभाग की कार्रवाई आधा दर्जन दुकानों पर हुई है कारवाई भभुआ। कैमूर जिले में खाद की कालाबाजारी पर कृषि विभाग द्वारा रबी सीजन में करीब आधा दर्जन उर्वरक दुकानों पर कारवाई किया गया है। किसानों की शिकायत पर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने रामगढ़ बाजार में छापेमारी कर अधिक दाम पर खाद बेचने के आरोप में दो दुकानों को सील करते हुए लाइसेंस रद्द किया था। इससे पहले भी विभाग ने चांद, चैनपुर व भगवानपुर बाजार में खाद दुकानों की जांच में अनियमितता पाए जाने पर दुकानों को निलंबित करने की कार्रवाई किया था। कोट विभागीय अफसरों की टीम ने अभियान के तहत उर्वरक दुकानों की जांच कर रही है। अधिक दाम पर खाद बेचने, कालाबजारी व अन्य अनियमितता के आरोप में तीन दुकानों को निलंबित कर जबाब तलब किया गया है। संतोष जनक जबाब नहीं मिलने पर दुकानों का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। विकास कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी फोटो- 05 अगस्त भभुआ-03 कैप्शन- शहर के पूरब सोनहन बाइपास रोड़ गवई मुहल्ला के पास टेम्पो में खाद लेकर जाता किसान