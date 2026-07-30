Bhabua News: कैमूर में रोपनी के साथ कुछ किसान काट रहे धान की फसल
Bhabua News: धान की कटनी के बाद बिउरी और सिलौटा के किसान फिर से खेत में रोपनी करेंगे। चांद प्रखंड में 9415 हेक्टेयर में धान की खेती का लक्ष्य है, लेकिन पानी की कमी से समस्याएं आ रही हैं। किसान अच्छी उपज की उम्मीद कर रहे हैं।
Bhabua News: धान काटने के बाद खाली खेत में दुबारा रोपनी करेंगे बिउरी और सिलौटा के किसान फरवरी के अंत में बिचड़ा और मई में रोपनी कर अब करा रहे हैं धान की कटनी (पेज चार) चांद, एक संवाददाता। कैमूर जिले के चांद प्रखंड में अभी धान की रोपनी बाकी है। लेकिन, कुछ चुनिंदा प्रगतिशील किसान अगेती धान की फसल की कटाई कर रहे हैं।
किसानों की समस्याएं
जिस खेत से किसान फसल काट रहे हैं, उसमें दुबारा धान की रोपनी करेंगे। इसके लिए उनके द्वारा बिचड़ा भी तैयार कर लिया गया। प्रखंड कृषि समन्वयक कालिका सिंह ने बताया कि चांद प्रखंड में 9415 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती करने का विभाग ने लक्ष्य निर्धारित किया है। अभी तक 75 प्रतिशत रोपनी हो चुकी है। लेकिन, किसान कहते हैं कि जब मूसाखाड़ और कोहिरा नहर का पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंच रहा है और पर्याप्त बारिश नहीं हो रही है तो बिना संसाधन वाले किसान कैसे रोपनी करेंगे।
फसल की जानकारी
बिउरी के किसान कृष्णानंद सिंह, रामा सिंह, सिलौटा के गिरीश सिंह ने बताया कि अगैती किस्म के धान फसल की खेती करने के लिए फरवरी माह के अंत में बिचड़ा डाले और अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक रोपाई कराई थी। उर्वरक सिर्फ एक बार डाले। खर-पतवार निराई कराने का नौबत ही नहीं आई। अब चेनवाला हार्वेस्टर से कटनी करा रहे हैं। किसान कृष्णानंद सिंह ने बताया कि इस साल 5 क्विंटल प्रति बीघा उपज निकल रही है। व्यापारी भी अच्छी कीमत दे जाते हैं। कृष्णानंद सिंह ने इस साल 20 एकड़, रामा सिंह 10 एकड़ और सिलौटा के गिरीश सिंह ने गोविंदा किस्म के धान फसल की खेती 5 एकड़ भूमि में की थी। अभी गोविंदा प्रजाति के धान की कटनी कर रहे हैं। अब मंसूरी व अन्य प्रजाति के धान की रोपनी कराएंगे। दिसंबर से जनवरी तक इसकी भी कटनी करा लेंगे। इन किसानों ने बोरिंग, डीजल पंप सेट और निजी संसाधनों की मदद से धान की रोपनी किए थे। फोटो- 30 जुलाई भभुआ- 5 कैप्शन- चांद प्रखंड के सिलौटा गांव के बधार में गुरुवार को चेनवाले हार्वेस्टर से धान की कटनी कराते किसान। (फोटो सिंगल)
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