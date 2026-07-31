Bhabua News: प्रधानाध्यापक को समारोह में दी गई विदाई
Bhabua News: भभुआ के नगरपालिका मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक नागेंद्र तिवारी को सेवानिवृत्ति पर विदाई दी गई। समारोह में मुख्य अतिथि डीपीओ शंभू कुमार सिंह ने उनके कार्यकाल की सराहना की। शिक्षकों ने उन्हें मोमेंटों व अंगवस्त्र भेंट किए। प्रधानाध्यापक ने बच्चों को शिक्षा में बेहतर करने का संकल्प लिया।
Bhabua News: प्रधानाध्यापक को समारोह में दी गई विदाई भभुआ। शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक को समारोह में विदाई दी गई। मुख्य अतिथि डीपीओ स्थापना शंभू कुमार सिंह थे। प्रधानाध्यापक नागेंद्र तिवारी की सेवानिवृत्ति पर उनके कार्यकाल की सराहना की गई। शिक्षकों ने उन्हें मोमेंटों व अंगवस्त्र भेंट किया। उन्होंने कहा कि मैं विद्यालय में एक जिम्मेवार पद पर रहा। बच्चों को हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने का काम किया है। कैप्शन- भभुआ शहर के नगरपालिका मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को उनकी विदाई में आयोजित समरोह में भाग लेते अधिकारी व शिक्षक।
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